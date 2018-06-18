Описание товара

Где заказать бумажные флажки с логотипом? Типография ОФСЕТ МОСКВА напечатает и изготовит бумажные флажки с логотипом недорого, качественно и оперативно.

Необходимо организовать масштабную рекламную компанию или организовать красочный праздник? Тогда изготовление бумажных флажков — это то, что вам нужно. Бумажные флажки — это эффективный и действенный рекламный носитель, результат от применения, не заставит вас долго ждать положительную отдачу. Изготовление бумажных флажков​ Бумажные флажки идеально подойдут к любому мероприятию:

выставки — флажки помогут украсить помещение, дополнять стенды и стойки и т.д. промо-акции — флажки на заказ мгновенно распространяют информацию о товарах, услугах и т.д. аукционы — на флажках можно разместить информацию о продаваемых товарах, произведениях искусства и других объектах, которые продаются на специально оговоренных условиях концерты — бумажные флажки дают чувство погружения в данную атмосферу и причастности к данному мероприятию презентации — каждый человек, побывавший на вашей презентации, обязательно возьмет с собой флажок с логотипом компании, а это отличная передвижная реклама по городу праздники — праздничные флажки идеально подойдут к любому мероприятию, как к масштабному — общенациональные и городские праздники, так и к индивидуальным праздникам — день рождения, свадьба и т.д. митинг и демонстрация — данные мероприятия не обходится без применения бумажных флажков, их раздают бесплатно на улицах или продают, но результат видно сразу — люди с флажками «бросаются в глаза» и соответственно ваш маленький флажок с рекламой тоже

В общем, флажки из бумаги принесут положительный эффект в любом случае, касательно каждого вашего мероприятия. Печать бумажных флажков Рекламный эффект от применения и изготовление бумажных флажков с логотипом намного выше, чем у других рекламных носителей, т.к. каждый человек несущий флажок на палочке, становится носителем и распространителем вашей рекламы совершенно бесплатно. Многие люди, а тем более дети не выпускают бумажный флажок из рук и приносят его домой. Флажки бумажные на палочке с логотипом Заказать флажки с логотипом вы можете у нас, в оперативной типографии ОФСЕТ МОСКВА, мы изготовим для вас флажки на заказ дешево, быстро и в лучшем виде. Производство бумажных флажков осуществляется как при помощи офсетной печати, так и цифровой печатью. Это позволяет печатать флажки и маленькими, и большими тиражами. Оперативная типография ОФСЕТ МОСКВА изготовит для вас бумажные флажки на палочке / трубочке любых размеров. Стандартной является форма прямоугольника, за частую это форматы А5 (148х210мм.), А6 (105х148 мм.), формат евро (210х99 мм.) и другие. Также мы можем сделать для вас индивидуальный заказ, необходимой для вас формы, например: треугольник, улыбка или очки — эти флажки стали очень популярны в последнее время, их используют на свадьбах, вечеринках и т.д., для красивых и ярких фотографий. Так же, отдельно вы можете купить у нас палочки / трубочки для флажков. В любом случае, обращайтесь к нам, и мы изготовим для вас флажки для любого мероприятия, любого формата и в любом количестве.