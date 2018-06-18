Описание товара

Печать и изготовление хенгеров​ дешево Типография ОФСЕТ МОСКВА напечатает и изготовит хенгеры дешево, качественно и в комфортные для вас сроки. Приятные и актуальные цены. Бесплатная доставка курьером по Москве. Невероятные скидки круглый год. Заказывайте больше — платите меньше. Получи бесплатную профессиональную консультацию по телефону.

Хотите, чтобы ваша реклама 100% была замечена потенциальным клиентом? Печать хенгеров — это то, что вам нужно! Благодаря своеобразной форме, такой рекламный носитель можно повесить на множество предметов, зачастую это дверные и автомобильные ручки. Согласитесь, невозможно не обратить внимание на вашу рекламу, если она прикреплена к дверной ручки дома, магазина и т.д., где большая проходимость людей и соответственно просто не возможно не прочитать Вашу рекламу. Именно у нас вы сможете заказать изготовление хенгеров, с помощью которых, вы используете оригинальный вид рекламного воздействия на потребителя. Типография ОФСЕТ МОСКВА предлагает вам печать хенгеров на мелованной глянцевой бумаге, что придаст яркий внешний вид и привлечет внимание потенциальных клиентов. ПРАЙС-ЛИСТ НА ОФСЕТНУЮ ПЕЧАТЬ ХЕНГЕРОВ Хенгеры (90х195 мм.) мелованный глянцевый картон 270 г/м²​, печать 4+4 ​Ссылка на шаблон для макета в кривых тут

1000 шт. 6450 руб.

2000 шт. 11350 руб.

3000 шт. 15150 руб.

4000 шт. 18600 руб.

5000 шт. 20100 руб.

9000 шт. 33000 руб.

12000 шт. 42225 руб.

Хенгеры (90х195 мм.) мелованная бумага 130 г/м²​, печать 4+4 ​​Ссылка на шаблон для макета в кривых тут

6000 шт. 13200 руб.

12000 шт. 24800 руб.

30000 шт. 37600 руб.

60000 шт. 57700 руб.

Хенгеры (196х86​ мм.), пластик 0,76мм, печать 4+4 ​​Ссылка на шаблон для макета в кривых тут

50 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт.

Пластик толщиной 0,76 мм 7850 руб. 12750 руб. 24500 руб. 32400 руб.

Золотой, серебряный, перламутровый пластик 9750 руб. 14900 руб. 29900 руб. 41200 руб.

Прозрачный пластик 10500 руб. 15950 руб. 34900 руб. 45900 руб.

Пластик толщиной 0,46 мм 8950 руб. 13800 руб. 28700 руб. 39150 руб.

Хенгеры открыточный картон 300 г/м²​, печать 4+4 Скачать шаблон для макета хенгера 72х206мм тут, а для размера 96х206мм тут

76х206 мм. 96х206 мм.

1000 шт. - 7700 руб.

3000 шт. - 12600 руб.

4000 шт. 14250 руб. -

6000 шт. - 23100 руб.

8000 шт. 22400 руб. -

12000 шт. 33600 руб. 44800 руб.

Печать и изготовление хенгеров в типографии ОФСЕТ МОСКВА позволяет вам получить следующие выгоды:

Отличное качество печати хенгеров Комфортные сроки изготовления хенгеров вне зависимости от сезонности рынка полиграфии Приятную стоимость изготовления хенгеров Индивидуальный подход Бесплатная доставка курьером по Москве в пределах МКАД