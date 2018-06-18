Описание товара

Заказать визитки с доставкой Типография ОФСЕТ МОСКВА напечатает и изготовит визитки недорого, качественно и ОЧЕНЬ быстро. Низкие цены, бесплатная доставка курьером по Москве и по России. Приятные скидки круглый год. Заказывайте больше — платите меньше!

Изготовление визиток на заказ Типография ОФСЕТ МОСКВА предлагает вам изготовление и печать визиток офсетным способом. Офсетная печать визиток является одним из самых востребованных способов печати в полиграфическом мире, поскольку она позволяет изготовить большой тираж визиток недорого (визитки от 1000 шт.), при этом, мы вам гарантируем, что чем больше будет ваш тираж, тем дешевле вам обойдётся офсетная печать и изготовление визиток. И, конечно же, офсетная печать визиток представляет собой высококачественное готовое полиграфическое изделие. Печать визиток офсетом позволяет воспроизвести любой цвет и оттенок на любом виде бумаги и картона. Изготовление и печать визиток является инструментом широкого применения, они выполняют информационную и рекламную функции, с помощью чего вы сможете не только заявить о себе, но и оказывать рекламное воздействие на того, кому вручаете ее. Визитки недорого Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас в вопросах изготовления визиток, как оформить заказ на печать визиток, как заказать печать и изготовление визиток дешево и т.д. Типография ОФСЕТ МОСКВА предлагает вам печать визитных карточек любым тиражом. Можем предложить любую плотность бумаги или картона, применение постпечатных работ: глянцевая или матовая ламинация, выборочный УФ-лак, фальцовка (сгиб), закругление углов, перфорация, тиснение, фальгирование, печать пантонами и многое другое. Офсетная печать визиток Офсетная печать визиток является важным и действенным средством маркетинга, несмотря на ее небольшие размеры (50х90 мм), визитка включает в себя всю необходимую информацию, которую необходимо донести до потенциальных клиентов и партнеров. Зачастую офсетную печать визиток заказывают большими тиражами, во-первых, это по стоимости выходит выгодно и недорого (выше написано об этом), а во-вторых, большее количество визиток розданных потенциальным клиентам, увеличивает вероятность того, что статус «потенциальный» клиент измениться на статус — «клиент на всю жизнь». Визитка как элемент делового этикета является способом обмена контактами, благодаря чему у вашего собеседника останутся необходимые реквизиты для связи с вами в будущем. Деловые визитки должны быть выполнены для всех сотрудников компании в одном стиле, т.к. при этом визитка представляет компанию в целом, а не конкретного сотрудника отдельно.

Типография визитки Нужен эффективный и проверенный способ представится в деловом мире, вне зависимости от того, успешная вы компания или недавно открыли свой бизнес? Или же нужно массово прорекламировать ваши товары и услуги? Эксклюзивный дизайн и качественная офсетная печать визиток — это важный имиджевый атрибут и эффективное средство коммуникации для представления вас и вашей компании клиентам и партнерам на рынке сбыта и в современном мире в целом. Немало важным является то, что с помощью визитки вы сможете массово заявить о себе, о ваших товарах и услугах, об открытии магазина или ресторана, или же о том, что вы переехали в новый офис и изменили адрес, в общем, визитка поможет вам донести любого рода информацию до целевой аудитории. Так же, изготовление и использование визиток способствует продвижению вашего бренда в целом, это говорит о том, что с помощью оригинальных визиток вы сможете создать положительное впечатление о компании, благодаря чему вашу компанию будут узнавать и по другим признакам, таким как реклама по телевидению, на бигбордах и т.д.

В последнее время, стало популярным изготовление личных визиток, которые применяются при дружеском знакомстве, так сказать в неформальной обстановке. При этом визитка может быть выполнена в любом стиле, здесь нет определенных рамок для дизайна. Визитка содержит в себе контактные данные о владельце. Дизайн визиток При изготовлении фирменных визиток, личных или рекламных важно лишь одно — дизайн и качество печати должны быть на высшем уровне. Если у вас нет макета, наши дизайнеры, опираясь на ваши требования и пожелания, сделают неповторимый дизайн, подходя к заданию с особой тщательностью. Работа наших дизайнеров придет по вкусу абсолютно всем — директорам, музыкантам, творческим личностям, в общем, людям любой профессии и с любым вкусом.

Цифровая печать визиток Визитка давно стала традиционным носителем информации о человеке, товаре и компании в целом. Изначально она изготавливалась лишь из бумаги, но теперь ее изготовление возможно на различных дизайнерских картонах и на пластике, что дает вам возможность максимально выделиться среди конкурентов, т.к. даже такая маленькая деталь, как эксклюзивная визитка, может стать решающим элементом в борьбе за клиента. Оперативная типография ОФСЕТ МОСКВА осуществляет цифровую печать визиток за два часа. Доставка сразу же по готовности. Мы сделаем для вас идеальные визитки во всех отношениях, начиная от изготовления дешевых стандартных визиток и заканчивая эксклюзивными дизайнерскими решениями, например — пластиковые визитки или элитные визитки.