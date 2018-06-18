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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
              17

              Сейф пакеты курьерские, 225 х 340 мм, полиэтиленовые 120 мкм

              Телефон
              +79173269611
              Продавец
              НиКо
              0
              Описание товара

              Сейф- пакеты — это отличный и безопасный вариант для передачи документов от одного лица другому, надежный способ хранения ювелирных украшений, хорошее решение для инкассации денежных средств. Преимущества наших сейф пакетов очевидны:

              Наличие дополнительного кармана на внешней стороне сейф пакета, позволит Вам передать сопроводительную информацию Сейф-пакет (пластик-сейф) имеет индивидуальный семизначный штрих-код, усиливающий контроль Секьюрити пакеты оснащены клейкой лентой, что обеспечит дополнительную безопасность

              Сейф-пакеты активно используются: курьерскими компаниями, банками, рекламными организациями и любыми другими фирмами, основным элементом которых является выбор недорогой и прочной упаковки для пересылки различных товаров. Отличным решением для вас будет покупка сейф-пакетов, которые прекрасно подойдут для Вашего бизнеса. Минимальная сумма заказа - 1000 руб. Доставка в регионы любой  ТК по Вашему выбору.

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