Сейф пакеты курьерские, 225 х 340 мм, полиэтиленовые 120 мкм

Описание товара

Сейф- пакеты — это отличный и безопасный вариант для передачи документов от одного лица другому, надежный способ хранения ювелирных украшений, хорошее решение для инкассации денежных средств. Преимущества наших сейф пакетов очевидны:

Наличие дополнительного кармана на внешней стороне сейф пакета, позволит Вам передать сопроводительную информацию Сейф-пакет (пластик-сейф) имеет индивидуальный семизначный штрих-код, усиливающий контроль Секьюрити пакеты оснащены клейкой лентой, что обеспечит дополнительную безопасность

Сейф-пакеты активно используются: курьерскими компаниями, банками, рекламными организациями и любыми другими фирмами, основным элементом которых является выбор недорогой и прочной упаковки для пересылки различных товаров. Отличным решением для вас будет покупка сейф-пакетов, которые прекрасно подойдут для Вашего бизнеса. Минимальная сумма заказа - 1000 руб. Доставка в регионы любой ТК по Вашему выбору.