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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.06.2018
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              Бахилы медицинские г Саратов 400 х 145 мм

              Телефон
              +79173269611
              Продавец
              НиКо
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              Описание товара

              Бахилы с усиленным креплением резинки:

              ЭКОНОМ

              СТАНДАРТ ПЛЮС

              ПРЕМИУМ

              Бахилы 2 г  (Коробка – 4 000 пар)

              Бахилы 3 г   (Коробка – 2 500 пар)

               Бахилы 4 г   (Коробка – 2 000 пар)

              от 1 кор. (3 000 пар) - 90 коп./пара

              от 1 кор. (2 500 пар) - 1 руб./пара

              от 1 кор. (2 000 пар) - 1,25 руб./пара

              от 9 000 пар - 75 коп.

              от 10 000 пар - 85 коп.

              от 10 000 пар - 1,10 руб.

              от 51 000 пар - 68 коп.

              от 50 000 пар - 75 коп.

              от 50 000 пар - 1,00 руб.

              от 99 000 пар - 64 коп.

              от 100 000 пар - 70 коп.

              от 100 000 пар - 97 коп.

              от 250 000 пар - 60 коп.

              от 250 000 пар - 68 коп.

              от 200 000 пар - 95 коп.

                Размер бахил: 400 х 145 мм. Габариты коробки: 48 х 29 х 33 см. Чрезвычайно плотная укладка при помощи 2-х тонного пресса. Материал: первичный ПНД Преимущества наших бахил:  ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ !!! Наличие спанбонда + резинка впаянная по всей длине! Это гарантирует наилучшее крепление и уменьшает шансы на разрыв.

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