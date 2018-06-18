Бахилы медицинские г Саратов 400 х 145 мм

Бахилы с усиленным креплением резинки:
ЭКОНОМ
СТАНДАРТ ПЛЮС
ПРЕМИУМ
Бахилы 2 г (Коробка – 4 000 пар)
Бахилы 3 г (Коробка – 2 500 пар)
Бахилы 4 г (Коробка – 2 000 пар)
от 1 кор. (3 000 пар) - 90 коп./пара
от 1 кор. (2 500 пар) - 1 руб./пара
от 1 кор. (2 000 пар) - 1,25 руб./пара
от 9 000 пар - 75 коп.
от 10 000 пар - 85 коп.
от 10 000 пар - 1,10 руб.
от 51 000 пар - 68 коп.
от 50 000 пар - 75 коп.
от 50 000 пар - 1,00 руб.
от 99 000 пар - 64 коп.
от 100 000 пар - 70 коп.
от 100 000 пар - 97 коп.
от 250 000 пар - 60 коп.
от 250 000 пар - 68 коп.
от 200 000 пар - 95 коп.
Размер бахил: 400 х 145 мм. Габариты коробки: 48 х 29 х 33 см. Чрезвычайно плотная укладка при помощи 2-х тонного пресса. Материал: первичный ПНД Преимущества наших бахил: ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ !!! Наличие спанбонда + резинка впаянная по всей длине! Это гарантирует наилучшее крепление и уменьшает шансы на разрыв.