Type C USB 30 to High Definition Мультимедийный интерфейс 2K TFSD USB-конвертер для мобильного теле

Описание товара

Особенности: Интерфейсный контроллер и процессор: LDR6023 + HDMI-чип PS176 + USB-конвертер VLI813 + устройство для чтения карт памяти GL3224 Порт: Type C (только заряд) + USB3.0 * 3 + HDMI + TF + SD Производительность порта :

- порт USB3.0, 5V/0.9A, скорость передачи 10GBPS, совместимость с USB 2.0, совместимость и воспроизведение - порт USB3.0, 5V/0.9A, скорость передачи 10GBPS, совместимость с USB 2.0, совместимость и воспроизведение - порт USB3.0, 5V/0.9A, скорость передачи 10GBPS, совместимость с USB 2.0, совместимость и воспроизведение - Слот для SD-карт, USB3.0, Plug and Play, диск больше - TF-карта, передача USB3.0, подключи и играй, диск больше - порт Type C, протокол PD2.0 - электрическая мощность: 60 Вт - выходная мощность: 5V-20V/3A - рабочая температура: 40-50 - поддержка HDMI2K1080P/4K3840 * 2160 @ 30Hz, Система поддержки: ОС, WINGDOWS, LINUX Применимые модели:

APPLE полный интерфейс интерфейса интерфейса TYPE-C (2015-2017) Xiaomi с ноутбуком TYPE-C ASUS имеет ноутбук TYPE-C Samsung S8 мобильный телефон поддерживает чтение U диск 2 несовместимый диск U 3 TF карта SD 3 Lenovo принимает TYPE-ноутбук GOOGLE с ноутбуком TYPE-C NOTEDELL с ноутбуком TYPE-C Другие функции: ПОДДЕРЖКА OTGПримечания:

1: Максимальное разрешение поддержки до 3840X2160 4K @ 30Hz с одним входом. Если вы хотите перевести 4K видео на свой монитор, вам также понадобится источник 4K, кабель 4K и дисплеи 4K. D0302 может поддерживать максимальное разрешение 2k 1080p. 2: Порт USB3.0 позволяет подключать U-диски/жесткие диски/мышки/клавиатуры к адаптеру в соответствии с вашими требованиями. 3: Этот адаптер хорошо работает с вашим Chromebook, Macbook Pro и большинством устройств, поддерживающих USB-C DP Alt Mode. (Не удается подключиться к планшетам и мобильному телефону, за исключением Samsung S8, примечание 8, mate10) 4: Если вы подключите usb-c самец к женщине usb-c вашего ноутбука, убедитесь, что сабвуфер USB-C полностью вставлен в гнездо в компьютере и плотно 5: Если вы подключаете USB-C с одной стороны и не обнаруживаете свои ноутбуки, попробуйте использовать другую сторону для ввода вашего компьютера. 6. TF и ​​SD не могут читать/использовать одновременно.