Аппарат для безыгольной мезотерапии IB 9090

Описание товара

Безыгольная мезотерапия 1. Электропорация 2. Криотерапия 3. Ультрасоник Электропорация - современная альтернатива мезотерапии. Введение биологически активных препаратов в глубокие слои кожи без иглы - мягко, эффективно, безболезненно. Аппарат предназначен для безболезненного введения полезных веществ под кожу. Процедура основана на введении полезных веществ в глубокие слои кожи при помощи импульсов тока высокого напряжения. Введение лекарственных и витаминных препаратов происходит через временно открывающиеся под воздействием электрического тока каналы в клеточных мембранах. Электропорация значительно более эффективная процедура, чем знакомый с детства электрофорез.