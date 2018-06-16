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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              24 000

              Аппарат для безыгольной мезотерапии IB 9090

              Телефон
              88001004640
              Продавец
              Косметик
              0
              Описание товара

              Безыгольная мезотерапия 1. Электропорация 2. Криотерапия 3. Ультрасоник Электропорация - современная альтернатива мезотерапии. Введение биологически активных препаратов в глубокие слои кожи без иглы - мягко, эффективно, безболезненно. Аппарат предназначен для безболезненного введения полезных веществ под кожу. Процедура основана на введении полезных веществ в глубокие слои кожи при помощи импульсов тока высокого напряжения. Введение лекарственных и витаминных препаратов происходит через временно открывающиеся под воздействием электрического тока каналы в клеточных мембранах. Электропорация значительно более эффективная процедура, чем знакомый с детства электрофорез.

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