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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.02.2018
              35 850

              Мясорубка МИМ-300М. Мясорубка для столовой, кафе, ресторана.

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              Телефон
              +79086386652
              Ключевые слова:
              мясорубка, кафе, столовой, общепита, купить, недорого, екатеринбурге, тюмени, краснодаре, перми
              Продавец
              ТоргСервисСнаб
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              Описание товара

              Мясорубка МИМ-300М. Мясорубка для столовой, кафе, ресторана. Мясорубка профессиональная МИМ-300М имеет производительность до 300кг/ч, мощность 1.44кВт, режим реверса, размеры 560х520х420мм, напряжение 380в,комплект ножей -полный унгер,масса 42кг. Мясорубка настольная МИМ-300М предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы в столовых, кафе, ресторанах; на пищеблоках школьных столовых и детских садов; в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Купить мясорубку МИМ-300М для столовой, кафе, ресторана по более низкой цене можно у дилера Торгмаш ТоргСервисСнаб.

              У нас всегда имеются выгодные предложения продажи для постоянных клиентов, торговых организаций и оптовых поставок оборудование для столовых, ресторанов, общепита.

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              оборудования для общепита и магазинов со складов:

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              Новосибирск, Красноярск, Челябинск.

              ТоргСервисСнаб. www.torg-snab.com

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