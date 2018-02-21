Описание товара

Мясорубка МИМ-300М. Мясорубка для столовой, кафе, ресторана. Мясорубка профессиональная МИМ-300М имеет производительность до 300кг/ч, мощность 1.44кВт, режим реверса, размеры 560х520х420мм, напряжение 380в,комплект ножей -полный унгер,масса 42кг. Мясорубка настольная МИМ-300М предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы в столовых, кафе, ресторанах; на пищеблоках школьных столовых и детских садов; в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Купить мясорубку МИМ-300М для столовой, кафе, ресторана по более низкой цене можно у дилера Торгмаш ТоргСервисСнаб.

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