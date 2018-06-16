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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              9 500

              Чаша для костра Царская охота

              Телефон
              +79831009990
              Продавец
              Курдалагон
              0
              Описание товара

              Кольцо для костра (толщина металла 3мм) Диаметр - 80см Высота - 28см Доставка по всей РФ любой удобной для Вас транспортной компанией! Производство г.Барнаул. Дружеские беседы с друзьями будут пронизаны атмосферой уюта и доброжелательности, если собраться вокруг костровой чаши. Преградой для этого события не станут даже наступившие холода. В основе чаши для костра – прочная конструкция, изготовленная из высокопрочной огнеупорной стали. Изготовленная в современном рациональном стиле, она как никакая другая удачно впишется в ландшафт Вашего сада или дворика. При этом Вам не потребуется портить газон или асфальт для кострища. Предлагаемую модель очага характеризуют надежность и устойчивость, а значит, и безопасность. Ваш отдых станет по-настоящему комфортным и радостным!

              Доставка в любые регионы РФ Любую костровую чашу можно укомплектовать подставкой для казана или барбекю. Цена насадки: 1200 руб

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