Чаша для костра Желуди

Описание товара

Чаша для костра на ножках (толщина металла 3мм) Глубина - 50 см. Диаметр - 80 см. Высота - 67 см. Вес - 35 кг. Доставка по всей РФ любой удобной для Вас транспортной компанией! Производство г.Барнаул. Дружеские беседы с друзьями будут пронизаны атмосферой уюта и доброжелательности, если собраться вокруг костровой чаши. Преградой для этого события не станут даже наступившие холода. В основе чаши для костра – прочная конструкция, изготовленная из высокопрочной огнеупорной стали. Изготовленная в современном рациональном стиле, она как никакая другая удачно впишется в ландшафт Вашего сада или дворика. При этом Вам не потребуется портить газон или асфальт для кострища. Предлагаемую модель очага характеризуют надежность и устойчивость, а значит, и безопасность. Ваш отдых станет по-настоящему комфортным и радостным!

Доставка в любые регионы РФ Любую костровую чашу можно укомплектовать подставкой для казана или барбекю. Цена насадки: 1200 руб