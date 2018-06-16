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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              24 000

              Чаша для костра на ножках Олени в лесу

              Телефон
              +79831009990
              Продавец
              Курдалагон
              0
              Описание товара

              Чаша для костра на ножках (толщина металла 3мм) Высота 90см Диаметр 80 см Вес 45 кг

              Доставка по всей РФ любой удобной для Вас транспортной компанией! Производство г.Барнаул. Дружеские беседы с друзьями будут пронизаны атмосферой уюта и доброжелательности, если собраться вокруг костровой чаши. Преградой для этого события не станут даже наступившие холода. В основе чаши для костра – прочная конструкция, изготовленная из высокопрочной огнеупорной стали. Изготовленная в современном рациональном стиле, она как никакая другая удачно впишется в ландшафт Вашего сада или дворика. При этом Вам не потребуется портить газон или асфальт для кострища. Предлагаемую модель очага характеризуют надежность и устойчивость, а значит, и безопасность. Ваш отдых станет по-настоящему комфортным и радостным! Любую костровую чашу можно укомплектовать подставкой для казана или барбекю. Цена насадки: 1200 руб

              Доставка в любые регионы РФ

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