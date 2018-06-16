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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              28 000

              Мангал кованый

              Телефон
              +79831009990
              Продавец
              Курдалагон
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              Описание товара

              Габаритный размер 35*90, h=90 см, Размер ящика 90х35х24 см Толщина стенок 4 мм. Комплектация кочерга, совок Материал изготовления Кованый металл Цвет Черный, патина золот, патина серебро

              "Купить мангал у нас очень просто, ведь мы представляем Вашему вниманию более 200 мангалов для дачи, загородного дома и отдыха на природе. На сайте Курдалагон22.ру Вы найдете множество фото мангалов из металла высочайшего качества. Даже самый требовательный покупатель быстро найдет себе мангал, который устроит его по цене и качеству!

              Осуществляем продажу мангалов всех видов: стационарные, легкие переносные, сборные, профессиональные, мангалы с крышей, без крыши и для пикника. Все модели мангалов, красиво украшенные коваными элементами, а также обладающие улучшенной конструкцией и функционалом: нижний поддув, подъемное дно, крышка. Помимо этого у нас можно заказать и купить мангалы для по Вашему собственному пожеланию любой комплектации и сложности.

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