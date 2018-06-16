Вилочный автопогрузчик JAC CPCD18

Описание товара

для погрузочных работ внутри складов

Грузоподъемность кг 1800

Высота подъема 2000-7000

Свободный ход мм 155

Длина мм 2274

Ширина мм 1070

Высота мм 2070

Внешний радиус разворота мм 1985

Масса кг 2890

Модель двигателя Xinchang 485BPG

Мощность двигателя kw 30/35,7

Объем топливного бака л 40

Вилочные погрузчики относятся к категории спецтехники, без которой невозможно представить осуществление многих операций по обработке и хранения грузов на больших складах.

Так как в большинстве сфер деятельности, где используются вилочные погрузчики, приходится иметь дело с грузами весом менее 1,8 тонн, к числу наиболее востребованных вариантов такой техники относится модель CPCD18 от компании JAC (Китай). В стандартной комплектации она способна поднимать грузы на высоты 2 м, а при доукомплектовании мачтой высота подъема составит 7 мм. Модель JAC CPCD18 отличается эргономичным дизайном и высокой степенью устойчивости. Кроме того, в ее конструкции предусмотрен каркас из металлического профиля, защищающий водителя от возможных падений предметов сверху, что особенно актуально в складах, где установлены стеллажи.