Вилочный автопогрузчик JAC CPCD18

для погрузочных работ внутри складов
Грузоподъемность кг 1800
Высота подъема 2000-7000
Свободный ход мм 155
Длина мм 2274
Ширина мм 1070
Высота мм 2070
Внешний радиус разворота мм 1985
Масса кг 2890
Модель двигателя Xinchang 485BPG
Мощность двигателя kw 30/35,7
Объем топливного бака л 40
Вилочные погрузчики относятся к категории спецтехники, без которой невозможно представить осуществление многих операций по обработке и хранения грузов на больших складах.
Так как в большинстве сфер деятельности, где используются вилочные погрузчики, приходится иметь дело с грузами весом менее 1,8 тонн, к числу наиболее востребованных вариантов такой техники относится модель CPCD18 от компании JAC (Китай). В стандартной комплектации она способна поднимать грузы на высоты 2 м, а при доукомплектовании мачтой высота подъема составит 7 мм. Модель JAC CPCD18 отличается эргономичным дизайном и высокой степенью устойчивости. Кроме того, в ее конструкции предусмотрен каркас из металлического профиля, защищающий водителя от возможных падений предметов сверху, что особенно актуально в складах, где установлены стеллажи.