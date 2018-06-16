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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              1 198 652

              Вилочный автопогрузчик JAC CPCD18

              Телефон
              +78003336617
              Продавец
              ГК СТ ГРУПП
              0
              Описание товара

              для погрузочных работ внутри складов

              Грузоподъемность кг 1800

              Высота подъема   2000-7000

              Свободный ход мм 155

              Длина мм 2274

              Ширина мм 1070

              Высота мм 2070

              Внешний радиус разворота мм 1985

              Масса кг 2890

              Модель двигателя   Xinchang 485BPG

              Мощность двигателя kw 30/35,7

              Объем топливного бака  л 40

              Вилочные погрузчики относятся к категории спецтехники, без которой невозможно представить осуществление многих операций по обработке и хранения грузов на больших складах.

              Так как в большинстве сфер деятельности, где используются вилочные погрузчики, приходится иметь дело с грузами весом менее 1,8 тонн, к числу наиболее востребованных вариантов такой техники относится модель CPCD18 от компании JAC (Китай). В стандартной комплектации она способна поднимать грузы на высоты 2 м, а при доукомплектовании мачтой высота подъема составит 7 мм. Модель JAC CPCD18 отличается эргономичным дизайном и высокой степенью устойчивости. Кроме того, в ее конструкции предусмотрен каркас из металлического профиля, защищающий водителя от возможных падений предметов сверху, что особенно актуально в складах, где установлены стеллажи.

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