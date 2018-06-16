Погрузчик JAC CPD15

Описание товара

для погрузочных работ

Грузоподъемность кг 1500

Высота подъема мм 3000 - 6000

Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) % 15

Мин. радиус разворота мм 1950

Масса кг 2900

Длина мм 1980

Ширина мм 1070

Высота мм 2080

АКБ вольтаж V 48

АКБ емкость AH 400

Разработанный специально для использования в помещениях складов, электропогрузчик jac cpd 15 оснащается функциональной импульсной системой управления. Электрический контроллер позволяет варьировать скорости, силу тормозов, угол наклона и другие рабочие показатели. Эргономичное место оператора надёжно защищено прочным каркасом. Эстетически совершенный кузов машины установлен на шасси с разного размера колёсами на передней и задней осях, что делает модель cpd 15 очень устойчивой. Грузоподъёмность компактного вилочного погрузчика cpd15 jac составляет 1500 кг, высота, на которую машина поднимает свою ношу, достигает 6 метров. Гружёный погрузчик может подниматься по уклону до 15%. Масса машины 2900 кг, АКБ от которого питается электромотор имеет вольтаж 48 Вольт и ёмкость АН 400. Имея склады в 40 городах России, компания СТ Групп осуществляет доставку купленной техники по адресу в течение 26 часов. Будучи официальным дилером JAC в РФ и странах СНГ, фирма предоставляет гарантию на технику, квалифицированный сервис, ремонт, а также, огромный выбор оригинальных запчастей, всегда имеющихся на складах в ассортименте. С каждым годом вопросы экобезопасности становятся все более актуальными, поэтому во всех сферах человеческой жизнедеятельности предпочтение отдается технике, не загрязняющей окружающую среду. С этой точки зрения идеальным выбором являются электроогрузчики, которые в процессе работы не выделяют вредных газов и подходят для эксплуатации внутри помещений. Например, электропогрузчик JAC CPD15, произведенный китайской компанией JAC, отличается высокой производительностью и надежностью. На нем установлена аккумуляторная батарея емкостью 400 Ампер*час и он предназначен для обработки грузов весом до 1,5 тонн. Купить электропогрузчик JAC CPCD15 предлагает компания «СТ ГРУПП», имеющая склады во многих городах РФ. У нас цены от производителя и предоставляется гарантия на 3,5 года.