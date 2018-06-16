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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              2 760 243

              Вилочный автопогрузчик JAC CPCD60

              Телефон
              +78003336617
              Продавец
              ГК СТ ГРУПП
              0
              Описание товара

              для погрузочных работ на улице

              Грузоподъемность кг 6000

              Высота подъема   2000-7000

              Свободный ход мм 190

              Длина мм 3573

              Ширина мм 1995

              Высота мм 2450

              Внешний радиус разворота мм 3250

              Масса кг 9040

              Модель двигателя   CA6110/125G2

              Мощность двигателя kw 83

              Объем топливного бака  л 120

              Автопогрузчики от китайской госкомпании JAC у нас в стране давно считаются лучшим выбором по соотношению цены к качеству. Модель JAC CPCD60 грузоподъемностью 6 т предназначена для использования на открытых пространствах, а также в складских и промышленных помещениях с эффективной системой вентиляции. На нее можно навешивать дополнительное оборудование разного назначения, после чего погрузчик способен поднимать грузы на высоту до 7-ми метров. JAC CPCD60 очень устойчив, и при этом, экономичен и прост в эксплуатации. К числу преимуществ модели относится также возможность эксплуатировать его при низких температурах. На погрузчике JAC CPCD60 установлен двигатель Chaoyang 6102BG, мощностью в 83 кВт.

              Кроме того, JAC CPCD60 отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт водителя и повышающим производительность его труда.

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