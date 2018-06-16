Вилочный автопогрузчик JAC CPCD60

Описание товара

для погрузочных работ на улице

Грузоподъемность кг 6000

Высота подъема 2000-7000

Свободный ход мм 190

Длина мм 3573

Ширина мм 1995

Высота мм 2450

Внешний радиус разворота мм 3250

Масса кг 9040

Модель двигателя CA6110/125G2

Мощность двигателя kw 83

Объем топливного бака л 120

Автопогрузчики от китайской госкомпании JAC у нас в стране давно считаются лучшим выбором по соотношению цены к качеству. Модель JAC CPCD60 грузоподъемностью 6 т предназначена для использования на открытых пространствах, а также в складских и промышленных помещениях с эффективной системой вентиляции. На нее можно навешивать дополнительное оборудование разного назначения, после чего погрузчик способен поднимать грузы на высоту до 7-ми метров. JAC CPCD60 очень устойчив, и при этом, экономичен и прост в эксплуатации. К числу преимуществ модели относится также возможность эксплуатировать его при низких температурах. На погрузчике JAC CPCD60 установлен двигатель Chaoyang 6102BG, мощностью в 83 кВт.

Кроме того, JAC CPCD60 отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт водителя и повышающим производительность его труда.