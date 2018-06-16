Вилочный автопогрузчик JAC CPCD60

для погрузочных работ на улице
Грузоподъемность кг 6000
Высота подъема 2000-7000
Свободный ход мм 190
Длина мм 3573
Ширина мм 1995
Высота мм 2450
Внешний радиус разворота мм 3250
Масса кг 9040
Модель двигателя CA6110/125G2
Мощность двигателя kw 83
Объем топливного бака л 120
Автопогрузчики от китайской госкомпании JAC у нас в стране давно считаются лучшим выбором по соотношению цены к качеству. Модель JAC CPCD60 грузоподъемностью 6 т предназначена для использования на открытых пространствах, а также в складских и промышленных помещениях с эффективной системой вентиляции. На нее можно навешивать дополнительное оборудование разного назначения, после чего погрузчик способен поднимать грузы на высоту до 7-ми метров. JAC CPCD60 очень устойчив, и при этом, экономичен и прост в эксплуатации. К числу преимуществ модели относится также возможность эксплуатировать его при низких температурах. На погрузчике JAC CPCD60 установлен двигатель Chaoyang 6102BG, мощностью в 83 кВт.
Кроме того, JAC CPCD60 отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт водителя и повышающим производительность его труда.