Самоходный ричтрак ZOWELL 1,6т5м FRA 1650

ZOWELL FRA 1650 - г/п 1,6 т., высота подъема вил 5м, трехсекционная мачта со свободным ходом, строительная высота мачты 2340 мм, центр тяжести – 500мм, бесступенчатая коробка передач Curtis (USA), защита узлов и электроники по стандарту IP 67, колеса полиуретан, высшая степень маневренности, Аст составляет 2725 мм, электромагнитные тормоза, мощность электродвигателя на подъем – 10 кВт, кислотная АКБ 48V/400 Ah, удобная боковая замена батареи, проблесковый маячок, кнопка аварийной остановки, комплект технической литературы на русском языке. Основные характеристики:
Идентификации
Название
FRA 1650
Тип привода
Электро
Положение оператора
стоя
Грузоподъемность
Q Kg
1600
Центр тяжести
C mm
500
Расстояние до груза
X mm
439
Колесная база
Y mm
1480
Массы
Масса (без груза)
Kg
3410
"Нагрузка на оси, с грузом
Kg
1130/2420
"Нагрузка на оси, без груза
Kg
1267/779*
Колеса
Колеса
Полиуретан
Размер рулевого колеса
mm
Φ310×140
Размер грузовых колес
mm
Φ250X85
Размер балансировочного колеса
mm
Φ175×75
Ширина протектора рулевого колеса
mm
595
Ширина протектора грузовых колес
mm
1003
Размеры
Строительная высота мачты в сложенном состоянии
h1 mm
2340
Свободный ход
h2 mm
1430
Высота подъема
h3 mm
5000
Высота мачты в выдвинутом состоянии
h4 mm
5865
Высота кабины оператора
h5 mm
2238
Клиренс до платформы
h6 mm
319
Клиренс
m2 mm
30
Общая длина
L1 mm
2332
Общая ширина
b1 mm
1099
Внутренняя ширина между направляющими
b2 mm
800
Ширина вил
b3 mm
200-760
Длина до спинки вил
L2 mm
1261
Длина выдвижения мачты
L4 mm
590
Размеры вил
s/e/l mm
100/40/1070
Аст с поддоном 1000х1200
Ast mm
2695
Аст с поддоном 800х1200
Ast mm
2725
Радиус разворота
Wa mm
1700
Производительность
Скорость перемещения с грузом/ без груза
km/h
10/10
Скорость подъема с грузом/ без груза
mm/s
160/300
Скорость опускания с грузом / без груза
mm/s
320/410
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза
%
5/10
Угол наклона мачты (вперед/назад)
a/b︒
2/4
Рабочая тормозная система
Электромагнитная
Электродвигатель
Мощность двигателя движения
kW
6(AC)
Мощность двигателя подъема
kW
10
Напряжение аккумуляторной батареи / номинальная мощность
V/Ah
48/400
Масса батареи
Kg
670
Прочие
Тип управления
MOSFET Control
Уровень шума для оператора
dB(A)
<70