Самоходный ричтрак ZOWELL 1,6т7,2м FRA 1672

Описание товара

ZOWELL FRA 1672 - г/п 1,6 т., высота подъема вил 7,2 м, трехсекционная мачта со свободным ходом, строительная высота мачты 3080 мм, центр тяжести – 500мм, бесступенчатая коробка передач Curtis (USA), защита узлов и электроники по стандарту IP 67, колеса полиуретан, высшая степень маневренности, Аст составляет 2725 мм, электромагнитные тормоза, мощность электродвигателя на подъем – 10 кВт, кислотная АКБ 48V/400 Ah, удобная боковая замена батареи, проблесковый маячок, кнопка аварийной остановки, комплект технической литературы на русском языке. Основные характеристики:

Идентификации

Название

FRA 1672

Тип привода

Электро

Положение оператора

стоя

Грузоподъемность

Q Kg

1600

Центр тяжести

C mm

500

Расстояние до груза

X mm

439

Колесная база

Y mm

1480

Массы

Масса (без груза)

Kg

3410

"Нагрузка на оси, с грузом

Kg

1130/2420

"Нагрузка на оси, без груза

Kg

1267/779*

Колеса

Колеса

Полиуретан

Размер рулевого колеса

mm

Φ310×140

Размер грузовых колес

mm

Φ250X85

Размер балансировочного колеса

mm

Φ175×75

Ширина протектора рулевого колеса

mm

595

Ширина протектора грузовых колес

mm

1003

Размеры

Строительная высота мачты в сложенном состоянии

h1 mm

3080

Свободный ход

h2 mm

2170

Высота подъема

h3 mm

7200

Высота мачты в выдвинутом состоянии

h4 mm

8065

Высота кабины оператора

h5 mm

2238

Клиренс до платформы

h6 mm

319

Клиренс

m2 mm

30

Общая длина

L1 mm

2332

Общая ширина

b1 mm

1099

Внутренняя ширина между направляющими

b2 mm

800

Ширина вил

b3 mm

200-760

Длина до спинки вил

L2 mm

1261

Длина выдвижения мачты

L4 mm

590

Размеры вил

s/e/l mm

100/40/1070

Аст с поддоном 1000х1200

Ast mm

2695

Аст с поддоном 800х1200

Ast mm

2725

Радиус разворота

Wa mm

1700

Производительность

Скорость перемещения с грузом/ без груза

km/h

10/10

Скорость подъема с грузом/ без груза

mm/s

160/300

Скорость опускания с грузом / без груза

mm/s

320/410

Преодолеваемый подъем с грузом / без груза

%

5/10

Угол наклона мачты (вперед/назад)

a/b︒

2/4

Рабочая тормозная система

Электромагнитная

Электродвигатель

Мощность двигателя движения

kW

6(AC)

Мощность двигателя подъема

kW

10

Напряжение аккумуляторной батареи / номинальная мощность

V/Ah

48/400

Масса батареи

Kg

670

Прочие

Тип управления

MOSFET Control

Уровень шума для оператора

dB(A)

<70