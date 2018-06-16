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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              4 640 743

              Вилочный автопогрузчик JAC CPCD100

              Телефон
              +78003336617
              Продавец
              ГК СТ ГРУПП
              0
              Описание товара

              для погрузочных работ на улице

              Грузоподъемность кг 10000

              Высота подъема   2000-7000

              Свободный ход мм 205

              Длина мм 4260

              Ширина мм 2245

              Высота мм 2585

              Внешний радиус разворота мм 3900

              Масса кг 13360

              Модель двигателя   CA6110/125G2

              Мощность двигателя kw 83

              Объем топливного бака  л 120

              Автопогрузчик CPCD 100 от китайской государственной компании JAC — это надежная складская спецтехника вилочного типа, на которой установлен дизельный двигатель Chaoyang 6102BG. Автопогрузчик имеет широкую область применения и используется для производства погрузочно-разгрузочных работ в портах, на строительстве, на производстве, в сфере лесозаготовок и т. д. Модель CPCD 100 от JAC может также использоваться в закрытых просторных складах, с хорошей искусственной или естественной вентиляцией и с высокими потолками и на него легко устанавливается навесное оборудование различного типа. Автопогрузчик JAC CPCD100 очень устойчив, поэтому способен перемещать грузы весом до 10 тонн и поднимать их на высоту 2-х м (в случае стандартной комплектации, при установке мачты до 7 м). Модель предназначена для эксплуатации, в том числе, при минусовых температурах.

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