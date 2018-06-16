Вилочный автопогрузчик JAC CPCD100

Описание товара

для погрузочных работ на улице

Грузоподъемность кг 10000

Высота подъема 2000-7000

Свободный ход мм 205

Длина мм 4260

Ширина мм 2245

Высота мм 2585

Внешний радиус разворота мм 3900

Масса кг 13360

Модель двигателя CA6110/125G2

Мощность двигателя kw 83

Объем топливного бака л 120

Автопогрузчик CPCD 100 от китайской государственной компании JAC — это надежная складская спецтехника вилочного типа, на которой установлен дизельный двигатель Chaoyang 6102BG. Автопогрузчик имеет широкую область применения и используется для производства погрузочно-разгрузочных работ в портах, на строительстве, на производстве, в сфере лесозаготовок и т. д. Модель CPCD 100 от JAC может также использоваться в закрытых просторных складах, с хорошей искусственной или естественной вентиляцией и с высокими потолками и на него легко устанавливается навесное оборудование различного типа. Автопогрузчик JAC CPCD100 очень устойчив, поэтому способен перемещать грузы весом до 10 тонн и поднимать их на высоту 2-х м (в случае стандартной комплектации, при установке мачты до 7 м). Модель предназначена для эксплуатации, в том числе, при минусовых температурах.