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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              1 549 470

              Самоходный ричтрак ZOWELL 1,6т5,5м FRA 1655

              Телефон
              +78003336617
              Продавец
              ГК СТ ГРУПП
              0
              Описание товара

              ZOWELL FRA 1655 - г/п 1,6 т., высота подъема вил 5,5м, трехсекционная мачта со свободным ходом, строительная высота мачты 2510 мм, центр тяжести – 500мм, бесступенчатая коробка передач Curtis (USA), защита узлов и электроники по стандарту IP 67, колеса полиуретан, высшая степень маневренности, Аст составляет 2725 мм, электромагнитные тормоза, мощность электродвигателя на подъем – 10 кВт, кислотная АКБ 48V/400 Ah, удобная боковая замена батареи, проблесковый маячок, кнопка аварийной остановки, комплект технической литературы на русском языке.   Основные характеристики: 

              Идентификации

              Название

               

              FRA 1655

              Тип привода

               

              Электро

              Положение оператора

               

              стоя

              Грузоподъемность

              Q  Kg

              1600

              Центр тяжести

              C mm

              500

              Расстояние до груза

              X mm

              439

              Колесная база

              Y mm

              1480

              Массы

              Масса (без груза)

              Kg

              3410

              "Нагрузка на оси, с грузом

              Kg

              1130/2420

              "Нагрузка на оси, без груза

              Kg

              1267/779*

              Колеса

              Колеса

               

              Полиуретан

              Размер рулевого колеса

              mm

              Φ310×140

              Размер грузовых колес

              mm

              Φ250X85

              Размер балансировочного колеса

              mm

              Φ175×75

              Ширина протектора рулевого колеса

              mm

              595

              Ширина протектора грузовых колес

              mm

              1003

              Размеры

              Строительная высота мачты в сложенном состоянии

              h1 mm

              2510

              Свободный ход

              h2 mm

              1600

              Высота подъема

              h3 mm

              5500

              Высота мачты в выдвинутом состоянии

              h4 mm

              6365

              Высота кабины оператора

              h5 mm

              2238

              Клиренс до платформы

              h6 mm

              319

              Клиренс

              m2 mm

              30

              Общая длина

              L1 mm

              2332

              Общая ширина

              b1 mm

              1099

              Внутренняя ширина между направляющими

              b2 mm

              800

              Ширина вил

              b3 mm

              200-760

              Длина до спинки вил

              L2 mm

              1261

              Длина выдвижения мачты

              L4 mm

              590

              Размеры вил

              s/e/l mm

              100/40/1070

              Аст с поддоном 1000х1200

              Ast mm

              2695

              Аст с поддоном 800х1200

              Ast mm

              2725

              Радиус разворота

              Wa mm

              1700

              Производительность

              Скорость перемещения с грузом/ без груза

              km/h

              10/10

              Скорость подъема с грузом/ без груза

              mm/s

              160/300

              Скорость опускания с грузом / без груза

              mm/s

              320/410

              Преодолеваемый подъем с грузом / без груза

              %

              5/10

              Угол наклона мачты (вперед/назад)

              a/b︒

              2/4

              Рабочая тормозная система

               

              Электромагнитная

              Электродвигатель

              Мощность двигателя движения

              kW

              6(AC)

              Мощность двигателя подъема

              kW

              10

              Напряжение аккумуляторной батареи / номинальная мощность

              V/Ah

              48/400

              Масса батареи

              Kg

              670

              Прочие

              Тип управления

               

              MOSFET Control

              Уровень шума для оператора

              dB(A)

              <70

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