Вилочный автопогрузчик JAC CPQD 30

Описание товара

для погрузочных работ внутри складов

Грузоподъемность кг 3000

Высота подъема 2000-7000

Свободный ход мм 190

Длина мм 2740

Ширина мм 1230

Высота мм 2105

Внешний радиус разворота мм 2500

Масса кг 4280

Модель двигателя NISSAN

Мощность двигателя kw 34,3

Объем топливного бака л 61

Вилочные погрузчики газ-бензинового типа относятся к разряду наиболее востребованной спецтехники, предназначенной для обработки грузов. В частности, модель автопогрузчика CPQD 30 от китайской компании JAC может быть использована как в сфере логистики, так и на производстве и в коммунальном хозяйстве. В числе ее преимуществ можно выделить невысокую цену, превосходную производительность, надежность, низкие затраты на техобслуживание и простоту эксплуатации.

JAC CPQD 30 имеет грузоподъемность в 3 тонны и легко поднимает такой вес на высоту до 3-х м на вилах и на 6 метров посредством мачты. При этом модель возможно эксплуатировать как на бензине, так и на газе, в том числе внутри помещений с хорошей вентиляцией, так как у нее низкий уровень присутствия вредных веществ в выхлопных газах и она производит значительно меньше шума, чем аналоги с дизельными двигателями.