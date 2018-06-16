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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              1 366 893

              Вилочный автопогрузчик JAC CPQD 30

              Телефон
              +78003336617
              Продавец
              ГК СТ ГРУПП
              0
              Описание товара

              для погрузочных работ внутри складов

              Грузоподъемность кг 3000

              Высота подъема   2000-7000

              Свободный ход мм 190

              Длина мм 2740

              Ширина мм 1230

              Высота мм 2105

              Внешний радиус разворота мм 2500

              Масса кг 4280

              Модель двигателя   NISSAN

              Мощность двигателя kw 34,3

              Объем топливного бака  л 61

              Вилочные погрузчики газ-бензинового типа относятся к разряду наиболее востребованной спецтехники, предназначенной для обработки грузов. В частности, модель автопогрузчика CPQD 30 от китайской компании JAC может быть использована как в сфере логистики, так и на производстве и в коммунальном хозяйстве. В числе ее преимуществ можно выделить невысокую цену, превосходную производительность, надежность, низкие затраты на техобслуживание и простоту эксплуатации.

              JAC CPQD 30 имеет грузоподъемность в 3 тонны и легко поднимает такой вес на высоту до 3-х м на вилах и на 6 метров посредством мачты. При этом модель возможно эксплуатировать как на бензине, так и на газе, в том числе внутри помещений с хорошей вентиляцией, так как у нее низкий уровень присутствия вредных веществ в выхлопных газах и она производит значительно меньше шума, чем аналоги с дизельными двигателями.

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