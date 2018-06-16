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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.06.2018
              1 193 053

              Вилочный электропогрузчик JAC CPD25

              Телефон
              +78003336617
              Продавец
              ГК СТ ГРУПП
              0
              Описание товара

              для погрузочных работ внутри складов

              Грузоподъемность кг 2500

              Высота подъема мм 2000 - 7000

              Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) % 10

              Мин. радиус разворота мм 2320

              Масса кг 4460

              Длина мм 2390

              Ширина мм 1180

              Высота мм 2180

              АКБ вольтаж V 48

              АКБ емкость AH 620

              Для работы с грузами внутри складских помещений и на производстве идеальным выбором являются электрические погрузчики. Они экологически безопасны, почти бесшумны и просты в эксплуатации. Если вам требуется такая техника грузоподъемностью до 2,5 тонн, то идеальным выбором является компактная модель JAC CPD25 (емкость аккумулятора 620 ампер на час), произведенная китайской госконцерном JAC. Она имеет компактные размеры, однако обладает высоким КПД, поэтому окупается очень быстро. Максимальная высота подъема грузов погрузчиком JAC CPD25 составляет 2 м при базовой комплектации вилами и до 7000 мм, при доукомплектовании навесной мачтой. Гарантия производителя на электропогрузчик JAC CPD25 составляет 3, 5 года, однако при бережной эксплуатации срок службы будет намного дольше. «СТ ГРУПП» предлагает погрузчик CPCD25 по цене производителя.

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