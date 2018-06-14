Описание товара

Лодка Таймень А 260 - малогабаритная лодка особо популярная среди рыбаков и охотников. Основные преимущества этой лодки - маленький вес и компактность при транспортировке, а по прибытию на место - быстрота и легкость сборки лодки. При незначительном весе, в лодку свободно помещаются 1 -2 человека. Базовая комплектация лодки Таймень А 260:

2 разборных весла длиной 150см с хомутами. 2 защелки весла. 2 поворотных уключины. 4 шайбы леерных поясов. Рым - шайба. 2 сиденья с креплением ликтрос - ликпаз 2 воздушных клапана баллонов.

Технические характеристики лодки Таймень А 260:

Пассажировместимость: 2 чел. Грузоподъемность: 220 кг Масса лодки в комплекте: 16 кг Количество отсеков: 2 Плотность ткани: 750 г/м Длина: 2600 мм Ширина: 1300 мм Диаметр борта: 360 мм

Фото лодки Таймень А 260: