Лодка Таймень N 270 ТР (Транец)

Описание товара

Лодка Таймень N 270 ТР - малогабаритная лодка особо популярная среди рыбаков и охотников. ТР - Навесной транец. Основные преимущества лодок Таймень – маленький вес и компактность при транспортировке. А по прибытию на место - быстрота и легкость сборки лодки. При незначительном весе, в лодку свободно помещаются 1 -2 человека. А удобная упаковка (сумка-рюкзак) позволяет взять лодку в любой поход и без хлопот доставить к труднодоступному месту. Технические характеристики лодки Таймень N 270 ТР:

Пассажировместимость: 2 чел. Грузоподъемность: 220 кг Масса лодки в комплекте: 18 кг Количество отсеков: 2 Мощность двигателя: 2,5 л.с. Плотность ткани: 750 г/м Длина: 2700 мм Ширина: 1300 мм Диаметр борта: 360 мм