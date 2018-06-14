Лодка моторная Флагман 360 U

Технически характеристики Лодки моторной Флагман 360 U:
Длина(наибольшая): 360см Ширина(наибольшая): 168см Длина кокпита: 258см Ширина кокпита: 76см Диаметр баллона 47см Кол-во надувных отсеков: 3 + дно Вместительность: 4чел Макс. грузоподъемность: 650кг Мощность мотора до: 20 л.с. Длина «ноги» мотора: Короткая (S) Материал ПВХ: 850гр/кв.м Вес лодки: 33кг
Комплектация Лодки моторной Флагман 360 U:
Лодка: 1шт. Весла: 2шт. Банка: 2шт. Ножная помпа 5л: 1шт. Тканевая сумка-конверт: 1шт. Ремкомплект: 1шт. Паспорт-инструкция: 1шт. Договор купли-продажи: 1шт.
Габариты упаковки Лодки моторной Флагман 360 U:
Габариты упаковки(Д*Ш*В): 110*60*45см Вес полного комплекта: 39кг Объем: 0.270м.куб.