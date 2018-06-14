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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.06.2018
              39 000

              Лодка моторная Флагман 350 L

              Телефон
              +73432078833
              Продавец
              РегионСтройЛес
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              Описание товара

              Технически характеристики Лодки моторной Флагман 350 L:

              Длина(наибольшая): 350см Ширина(наибольшая): 164см Длина кокпита: 250см Ширина кокпита: 72см Диаметр баллона 48см Кол-во надувных отсеков: 3 + дно Вместительность: 4чел Макс. грузоподъемность: 500кг Мощность мотора до: 18 л.с. Длина «ноги» мотора: Короткая (S) Материал ПВХ: 850гр/кв.м Вес лодки: 34кг

              Комплектация Лодки моторной Флагман 350 L:

              Лодка: 1шт. Весла: 2шт. Банка: 2шт. Ножная помпа 5л: 1шт. Тканевая сумка-конверт: 1шт. Ремкомплект: 1шт. Паспорт-инструкция: 1шт. Договор купли-продажи: 1шт.

              Габариты упаковки Лодки моторной Флагман 350 L:

              Габариты упаковки(Д*Ш*В): 95*50*40см Вес полного комплекта: 45кг Объем: 0.190м.куб.

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