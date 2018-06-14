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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.06.2018
              29 600

              Лодка Ривьера 3400 СК Компакт под мотор до 15 лс Цвет Комби(СерыйЧерный)

              Телефон
              +73432078833
              Продавец
              РегионСтройЛес
              0
              Описание товара

              Лодка Ривьера 3400 СК Компакт - предназначены для рыбалки, активного отдыха на воде и перевозки пассажиров. Базовая комплектация моторно - гребной лодки Ривьера 3400 СК Компакт:

              Жестки транец толщиной 18мм с держателями транца, сливным клапаном и пластиковой накладкой. 3 воздушных клапана баллонов плюс клапан киля. 2 разборных весла с хомутами. 2 защелки для весла. 2 поворотные уключины. 1 ручка шкипера. 3 ручки для переноски. Привал на борт 80мм. Леера по борту и носовой части лодки. 2 сиденья из влагостойкой фанеры(ликтро - ликпаз) Габариты: 855*195*18мм. Слань из влагостойкой фанеры 9мм. Габариты: 2416*810мм. 2 стрингера из анодированныго алюминиевого сплава, длина 1000мм, толщина 9мм. Сумка - конверт габаритами: 1030*500*360мм. Сумка - конверт для слани(дна) габаратами: 870*610*70мм. Материал - Оксфорд. 2 разборных дюралюминиевых весла 150 см. с пластиковой фурнитурой Полукольцо крепления бензобака. Защита дна лодки ПВХ профилем.

              Характеристики моторно - гребной лодки Ривьера 3400 СК Компакт:

              Пассажировместимость: 3 чел. Грузоподъемность: 550кг. Масса лодки в комплекте: 43кг. Количество отсеков: 3 + киль Мощность двигателя: 15 л.с. Длина: 3400мм. Ширина: 1600мм. Диаметр борта: 460мм. Плотность ткани: 900 г/м2.

              Видео моторно - гребной лодки Ривьера 3400 СК Компакт:

              Фото моторно - гребной лодки Ривьера 3400 СК Компакт

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