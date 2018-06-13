МФУ Canon i-SENSYS MF3010

Описание товара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит

Цвет красителя картриджа Черный (Black)

Технология печати Лазерная монохромная

Цвета, использованные в оформлении Черный глянцевый, черный

Градаций (bit) серого цвета 8 бит (256 градаций серого)

Экономичная печать Есть режим экономии тонера

Пространство для эксплуатации 572 x 608 x 632 мм

Размеры (ширина x высота x глубина) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)

Вес 8.2 кг

Комплект поставки Пробный картридж, кабель питания, диски с ПО, руководство по эксплуатации

Интерфейсный USB-кабель Не входит в комплект поставки

ПО в комплекте Presto! Page Manager, MF Toolbox

Память принтера/МФУ 64 Мб, не расширяется

Интерфейс USB 2.0

Порты USB 2.0 Type B

Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм)