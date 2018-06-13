МФУ Canon i-SENSYS MF3010

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит
Цвет красителя картриджа Черный (Black)
Технология печати Лазерная монохромная
Цвета, использованные в оформлении Черный глянцевый, черный
Градаций (bit) серого цвета 8 бит (256 градаций серого)
Экономичная печать Есть режим экономии тонера
Пространство для эксплуатации 572 x 608 x 632 мм
Размеры (ширина x высота x глубина) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)
Вес 8.2 кг
Комплект поставки Пробный картридж, кабель питания, диски с ПО, руководство по эксплуатации
Интерфейсный USB-кабель Не входит в комплект поставки
ПО в комплекте Presto! Page Manager, MF Toolbox
Память принтера/МФУ 64 Мб, не расширяется
Интерфейс USB 2.0
Порты USB 2.0 Type B
Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм)