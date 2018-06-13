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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              17 596

              МФУ Canon i-SENSYS MF3010

              Телефон
              +78002345432
              Продавец
              Стор
              0
              Описание товара

              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит

              Цвет красителя картриджа Черный (Black)

              Технология печати Лазерная монохромная

              Цвета, использованные в оформлении Черный глянцевый, черный

              Градаций (bit) серого цвета 8 бит (256 градаций серого)

              Экономичная печать Есть режим экономии тонера

              Пространство для эксплуатации 572 x 608 x 632 мм

              Размеры (ширина x высота x глубина) 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками)

              Вес 8.2 кг

              Комплект поставки Пробный картридж, кабель питания, диски с ПО, руководство по эксплуатации

              Интерфейсный USB-кабель Не входит в комплект поставки

              ПО в комплекте Presto! Page Manager, MF Toolbox

              Память принтера/МФУ 64 Мб, не расширяется

              Интерфейс USB 2.0

              Порты USB 2.0 Type B

              Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм)

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