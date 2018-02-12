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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.02.2018
              4 000

              EPSolar VS1024BN 10A

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +234346323
              Ключевые слова:
              солнечная, панель, альтернативная, энергия
              Продавец
              Sun Solar
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              Описание товара

              Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V

              Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V – контроллер серии ViewStar. Серию отличает наличие жидко-кристаллического дисплея с удобным интерфейсом для отображения ошибок и настройки многочисленных опций контроллера.

              Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V имеет множество настраиваемых параметров: например, выбор типа аккумулятора, работа нагрузки, таймеры дневного и ночного времени. С помощью контроллера можно отслеживать ошибки и состояния работы системы. В контроллере предусмотрен порт для подключения внешнего термодатчика. К контроллеру EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V можно подключить так же и выносную цифровую панель МТ-50 для удалённого мониторинга работы системы и удалённых настроек.

              Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V имеет надёжную электронную защиту, ему не страшны короткое замыкание, обратная полярность, перегрузки и перегревы. Устройство обладает функцией самодиагностики.

              Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V работает в системах с номинальным напряжением 12 В и 24 В – напряжение контроллер определяет автоматически.

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