Описание товара

Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V

Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V – контроллер серии ViewStar. Серию отличает наличие жидко-кристаллического дисплея с удобным интерфейсом для отображения ошибок и настройки многочисленных опций контроллера.

Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V имеет множество настраиваемых параметров: например, выбор типа аккумулятора, работа нагрузки, таймеры дневного и ночного времени. С помощью контроллера можно отслеживать ошибки и состояния работы системы. В контроллере предусмотрен порт для подключения внешнего термодатчика. К контроллеру EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V можно подключить так же и выносную цифровую панель МТ-50 для удалённого мониторинга работы системы и удалённых настроек.

Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V имеет надёжную электронную защиту, ему не страшны короткое замыкание, обратная полярность, перегрузки и перегревы. Устройство обладает функцией самодиагностики.

Контроллер EPSolar VS1024BN 10A, 12/24 V работает в системах с номинальным напряжением 12 В и 24 В – напряжение контроллер определяет автоматически.