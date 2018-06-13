Лента кондитерская бордюрная Камушки 4 см х510 м,40мкм

Описание товара

Бордюрные ленты для кондитерских изделий производятся в России на европейском оборудовании. Собственное производство позволяет создавать пластиковые ленты для тортов любых размеров и цветов. Используемые материалы сертифицированы для работы с пищевой продукцией. Лента кондитерская бордюрная прозрачная

- Представляет собой пластиковую пленку – прозрачную с рисунком Камушки - Лента предназначена для размещения на боковой стороне торта - Скрывает технологические поля - Минимизирует использование крема - Размер: 4 см х 510м - Материал: ПС - Плотность - 40 мкм - Цвет: камушки