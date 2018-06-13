Формочка для леденцов на палочке Малинка

Описание товара

изготовлены из пищевого алюминия, в комплекте 10 деревянных палочек, при необходимости их можно приобрести отдельно можно применять для изготовления фигурного шоколада Форма изготовлена из натурального материала - пищевого алюминия, который не вызывает аллергии. Форма имеет деревянные (или силиконовые) ножки, удобна в применении и имеет оригинальный, детский дизайн. Вы сможете сделать разнообразные леденцы и шоколадки своими руками, используя натуральные продукты: сахар, воду, сок, готовый шоколад. Готовый варенный сироп (из воды и сахара) заливаем в форму, кладем палочку и ждем, пока остынет. Чтобы разнообразить цвета и вкусы сладостей, в леденцы и шоколадки можно добавлять свежие ягоды, пищевые красители, ароматизаторы, а также пищевые блестки. Кроме того, в формы можно закладывать марципан и мастики.