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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              990

              Лента кондитерская бордюрная Камушки 5 см х510 м,40мкм

              Телефон
              +73422791106
              Продавец
              Рестмаркет Пермь
              0
              Описание товара

              Бордюрные ленты для кондитерских изделий производятся в России на европейском оборудовании. Собственное производство позволяет создавать пластиковые ленты для тортов любых размеров и цветов. Используемые материалы сертифицированы для работы с пищевой продукцией. Лента кондитерская бордюрная прозрачная

              - Представляет собой пластиковую пленку – прозрачную с рисунком Камушки - Лента предназначена для размещения на боковой стороне торта  - Скрывает технологические поля - Минимизирует использование крема - Размер: 5 см х 510м - Материал: ПС - Плотность - 40 мкм - Цвет: камушки

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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