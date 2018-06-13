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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              85

              Трафарет для кофе и тортов Звёзды нержсталь d= 8 см

              Телефон
              +73422791106
              Продавец
              Рестмаркет Пермь
              0
              Описание товара

              Трафареты для кофе – это простейший способ украсить чашку кофе капучино или латте. Для этого нужно просто налить кофе до краев чашки и посыпать сверху через трафарет с помощью сита  какао или корицу. Трафарет следует положить так, чтобы он не касался кофе, а потом аккуратно снять его. Такие трафареты также можно использовать для выпечки, печенья и тортов, чтобы сделать из такого десерта «картинку».   Трафареты из нержавеющей стали.

              Подходят для всех стандартных кофейных чашек для капучино, эспрессо, латте маччиато. Долговечные, простые в использовании, легко чистятся.

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