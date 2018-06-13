Набор трафаретов для кофе и тортов нержсталь d= 8 см

Описание товара

Трафареты для кофе – это простейший способ украсить чашку кофе капучино или латте. Для этого нужно просто налить кофе до краев чашки и посыпать сверху через трафарет с помощью сита какао или корицу. Трафарет следует положить так, чтобы он не касался кофе, а потом аккуратно снять его. Такие трафареты также можно использовать для выпечки, печенья и тортов, чтобы сделать из такого десерта «картинку». Трафареты из нержавеющей стали 3 шт (сердце, звезда, цветок) Подходят для всех стандартных кофейных чашек для капучино, эспрессо, латте маччиато. Долговечные, простые в использовании, легко чистятся.