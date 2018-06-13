Электроочаг Firespace 25 S IR

Инструкция по сборке и установке
Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 47 см / 63,5 см / 25,2 см Электрический очаг предназначен для встраивания в обрамления под широкий очаг. С потрясающим эффектом пламени и муляжом дров расположенных за полукруглым (панорамным) фронтальным стеклом. С помощью регулятора яркости огня можно задать желаемую яркость пламени (4 уровня регулировки). Инфракрасный обогреватель с поддувом спрятан в верхней части очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду.
Характеристики
Габариты (высота Х ширина Х глубина)
47 см / 66 см / 33,2 см
Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)
47 см / 63,5 см / 25,2 см
Вес
25 кг
Очаг
Firespace 25 S IR
Мощность (кВт)
1.8 кВт
Декоративный режим
Есть
Пульт
Есть
Регулировка яркости
Есть
Термостат
Есть
Звук
Есть
инфракрасный обогрев (IR)
Есть
LED технология
Есть
Увлажнитель воздуха
Нет
Размер очага
25"