Электроочаг Firespace 25 S IR

Описание товара

Инструкция по сборке и установке

Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 47 см / 63,5 см / 25,2 см Электрический очаг предназначен для встраивания в обрамления под широкий очаг. С потрясающим эффектом пламени и муляжом дров расположенных за полукруглым (панорамным) фронтальным стеклом. С помощью регулятора яркости огня можно задать желаемую яркость пламени (4 уровня регулировки). Инфракрасный обогреватель с поддувом спрятан в верхней части очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду.

Характеристики

Габариты (высота Х ширина Х глубина)

47 см / 66 см / 33,2 см

Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)

47 см / 63,5 см / 25,2 см

Вес

25 кг

Очаг

Firespace 25 S IR

Мощность (кВт)

1.8 кВт

Декоративный режим

Есть

Пульт

Есть

Регулировка яркости

Есть

Термостат

Есть

Звук

Есть

инфракрасный обогрев (IR)

Есть

LED технология

Есть

Увлажнитель воздуха

Нет

Размер очага

25"