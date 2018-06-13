Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              20 535

              Электроочаг Firespace 25 S IR

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Инструкция по сборке и установке

              Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)  47 см / 63,5 см / 25,2 см Электрический очаг предназначен для встраивания в обрамления под широкий очаг. С потрясающим эффектом пламени и муляжом дров расположенных за полукруглым (панорамным) фронтальным стеклом. С помощью регулятора яркости огня можно задать желаемую яркость пламени (4 уровня регулировки). Инфракрасный обогреватель с поддувом спрятан в верхней части очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду.

              Характеристики

              Габариты (высота Х ширина Х глубина)

              47 см / 66 см / 33,2 см

              Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)

              47 см / 63,5 см / 25,2 см

              Вес

              25 кг

              Очаг

              Firespace 25 S IR

              Мощность (кВт)

              1.8 кВт

              Декоративный режим

              Есть

              Пульт

              Есть

              Регулировка яркости

              Есть

              Термостат

              Есть

              Звук

              Есть

              инфракрасный обогрев (IR)

              Есть

              LED технология

              Есть

              Увлажнитель воздуха

              Нет

              Размер очага

              25"

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store