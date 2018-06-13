Электроочаг Eugene

Описание товара

Инструкция по сборке и установке

Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 58,5 см / 41 см / 21 см Очаг для встраивания в стандартные обрамления. Цвет: черный. Муляж дров. Макс. мощность обогрева 1,5кВт (два режима). Так же модель оснащена пультом ДУ. Очаг защищен стеклом с лицевой стороны.

Характеристики

Габариты (высота Х ширина Х глубина)

61,5 см / 47 см / 24 см

Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)

58,5 см / 41 см / 21 см

Вес

16 кг

Объем (м3)

0.120

Очаг

Eugene

Мощность (кВт)

1.5 кВт

Декоративный режим

Есть

Пульт

Есть

Регулировка яркости

Есть

Термостат

нет

Режим обогрева

2 режима

Звук

нет

инфракрасный обогрев (IR)

нет

LED технология

нет

Увлажнитель воздуха

нет

Размер очага

20"