Электроочаг Eugene

Инструкция по сборке и установке
Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 58,5 см / 41 см / 21 см Очаг для встраивания в стандартные обрамления. Цвет: черный. Муляж дров. Макс. мощность обогрева 1,5кВт (два режима). Так же модель оснащена пультом ДУ. Очаг защищен стеклом с лицевой стороны.
Характеристики
Габариты (высота Х ширина Х глубина)
61,5 см / 47 см / 24 см
Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)
58,5 см / 41 см / 21 см
Вес
16 кг
Объем (м3)
0.120
Очаг
Eugene
Мощность (кВт)
1.5 кВт
Декоративный режим
Есть
Пульт
Есть
Регулировка яркости
Есть
Термостат
нет
Режим обогрева
2 режима
Звук
нет
инфракрасный обогрев (IR)
нет
LED технология
нет
Увлажнитель воздуха
нет
Размер очага
20"