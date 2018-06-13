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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              13 335

              Электроочаг Eugene

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Инструкция по сборке и установке

              Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 58,5 см / 41 см / 21 см Очаг для встраивания в стандартные обрамления. Цвет: черный. Муляж дров. Макс. мощность обогрева 1,5кВт (два режима). Так же модель оснащена пультом ДУ.  Очаг защищен стеклом с лицевой стороны.

              Характеристики

              Габариты (высота Х ширина Х глубина)

              61,5 см / 47 см / 24 см

              Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)

              58,5 см / 41 см / 21 см

              Вес

              16 кг

              Объем (м3)

              0.120

              Очаг

              Eugene

              Мощность (кВт)

              1.5 кВт

              Декоративный режим

              Есть

              Пульт

              Есть

              Регулировка яркости

              Есть

              Термостат

              нет

              Режим обогрева

              2 режима

              Звук

              нет

              инфракрасный обогрев (IR)

              нет

              LED технология

              нет

              Увлажнитель воздуха

              нет

              Размер очага

              20"

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