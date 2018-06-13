Описание товара

Электрокамин Danville Black FB2

Этот очаг самый узкий среди каминов серии Opti-Myst, поэтому он хорошо подойдет для небольших помещений. Камин доступен в четырех цветовых решениях: черный, хром, золото и античное золото.

Характеристики:

Эффект"живого" пламени Opti-Myst Контроль интенсивности дыма Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от режима обогрева Тип: вставка

Электрокамин Dimplex Danville Black в телепроекте"Фазенда"

Габариты (ШxВxГ) 520x620х231 мм

Мощность обогрева 2 кВт

Цвета Черный

Установочные размеры (ШxВxГ) 400х540х55 мм

Пульт Д/У Есть

Вес в упаковке 20 кг

Вес 17 кг