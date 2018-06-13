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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              78 700

              Электрокамин Danville Black FB2

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Электрокамин Danville Black FB2

              Этот очаг самый узкий среди каминов серии Opti-Myst, поэтому он хорошо подойдет для небольших помещений. Камин доступен в четырех цветовых решениях: черный, хром, золото и античное золото. 

              Характеристики: 

              Эффект"живого" пламени Opti-Myst Контроль интенсивности дыма Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от режима обогрева Тип: вставка

                Электрокамин Dimplex Danville Black в телепроекте"Фазенда"

              Габариты (ШxВxГ) 520x620х231 мм

              Мощность обогрева 2 кВт

              Цвета Черный

              Установочные размеры (ШxВxГ) 400х540х55 мм

              Пульт Д/У Есть

              Вес в упаковке 20 кг

              Вес 17 кг

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