Электрокамин Danville Black FB2
Этот очаг самый узкий среди каминов серии Opti-Myst, поэтому он хорошо подойдет для небольших помещений. Камин доступен в четырех цветовых решениях: черный, хром, золото и античное золото.
Характеристики:
Эффект"живого" пламени Opti-Myst Контроль интенсивности дыма Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от режима обогрева Тип: вставка
Электрокамин Dimplex Danville Black в телепроекте"Фазенда"
Габариты (ШxВxГ) 520x620х231 мм
Мощность обогрева 2 кВт
Цвета Черный
Установочные размеры (ШxВxГ) 400х540х55 мм
Пульт Д/У Есть
Вес в упаковке 20 кг
Вес 17 кг