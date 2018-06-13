Описание товара

Электрокамин Cassette 600 NH

Самые реалистичные дрова на сегодняшний момент на рынке электрокаминов.

Ирландский электрический очаг Cassette 600 – одна из последних новинок 2013 года в линейке электрических каминов Dimplex серии Opti-Myst. В камине Cassette 600 использованы реалистичные дрова со специальным покрытием, имитирующим горение дерева, аналогов которого нет на российском рынке.

В очаге Cassette 600 зарождается «живое» пламя Opti-Myst, в основу которого заложен инновационный принцип имитации огня.

Данную модель можно размещать в портале, встраивать в стенные ниши или в пол без каких либо ограничений при монтаже.

Очаг не требует установки дымохода, он предельно прост в подключении, пожаробезопасен и не выделяет продуктов горения, все, что нужно - подключить очаг к электропитанию, взять пульт ДУ в руки, удобно устроиться в мягком кресле - и в вашей квартире запылает мистическое, но, в то же время, абсолютно реалистичное пламя.

Электрический камин Dimplex Cassette 600 в телепроекте"Чистая работа"

Габариты (ШxВxГ) 564x351х216 мм

Цвета Черный

Пульт Д/У Есть