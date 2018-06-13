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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              57 300

              Электрокамин Cassette 600 NH

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Электрокамин Cassette 600 NH

              Самые реалистичные дрова на сегодняшний момент на рынке электрокаминов. 

              Ирландский электрический очаг Cassette 600 – одна из последних новинок 2013 года в линейке электрических каминов Dimplex серии Opti-Myst. В камине Cassette 600 использованы реалистичные дрова со специальным покрытием, имитирующим горение дерева, аналогов которого нет на российском рынке. 

              В очаге Cassette 600 зарождается «живое» пламя Opti-Myst, в основу которого заложен инновационный принцип имитации огня. 

              Данную модель можно размещать в портале, встраивать в стенные ниши или в пол без каких либо ограничений при монтаже. 

              Очаг не требует установки дымохода, он предельно прост в подключении, пожаробезопасен и не выделяет продуктов горения, все, что нужно - подключить очаг к электропитанию, взять пульт ДУ в руки, удобно устроиться в мягком кресле - и в вашей квартире запылает мистическое, но, в то же время, абсолютно реалистичное пламя. 

              Электрический камин Dimplex Cassette 600 в телепроекте"Чистая работа"

               

              Габариты (ШxВxГ) 564x351х216 мм

              Цвета Черный

              Пульт Д/У Есть

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