Электроочаг Fobos Lux Bl

Инструкция по сборке и установке
Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 55,6 см / 39,7 см / 13,7 см Электрический очаг Fobos Lux предназначен для встраивания в стандартные обрамления. В качестве муляжа - сгоревшие дрова. Нагреватель с поддувом спрятан в козырьке очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. Переключатель позволяет включать на полную (1 500 Вт) или половинную (750 Вт) мощность. В режиме визуализации пламени потребление электроэнергии составляет 80 Вт (две свечеобразные лампы E14 мощностью 40W
Характеристики
Габариты (высота Х ширина Х глубина)
60,7 см / 50,3 см / 24 см
Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)
55,6 см / 39,5 см / 13,7 см
Вес
13,5 кг
Объем (м3)
0,1
Очаг
Fobos Lux Bl
Мощность (кВт)
1,5 кВт
Декоративный режим
Есть
Пульт
Нет
Регулировка яркости
Нет
Термостат
Нет
Режим обогрева
2 режима
Звук
Нет
инфракрасный обогрев (IR)
Нет
LED технология
Нет
Увлажнитель воздуха
Нет
Размер очага
20"
Обрамление
Стандартное