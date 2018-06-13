Электроочаг Fobos Lux Bl

Описание товара

Инструкция по сборке и установке

Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина) 55,6 см / 39,7 см / 13,7 см Электрический очаг Fobos Lux предназначен для встраивания в стандартные обрамления. В качестве муляжа - сгоревшие дрова. Нагреватель с поддувом спрятан в козырьке очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. Переключатель позволяет включать на полную (1 500 Вт) или половинную (750 Вт) мощность. В режиме визуализации пламени потребление электроэнергии составляет 80 Вт (две свечеобразные лампы E14 мощностью 40W

Характеристики

Габариты (высота Х ширина Х глубина)

60,7 см / 50,3 см / 24 см

Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)

55,6 см / 39,5 см / 13,7 см

Вес

13,5 кг

Объем (м3)

0,1

Очаг

Fobos Lux Bl

Мощность (кВт)

1,5 кВт

Декоративный режим

Есть

Пульт

Нет

Регулировка яркости

Нет

Термостат

Нет

Режим обогрева

2 режима

Звук

Нет

инфракрасный обогрев (IR)

Нет

LED технология

Нет

Увлажнитель воздуха

Нет

Размер очага

20"

Обрамление

Стандартное