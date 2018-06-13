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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              10 425

              Электроочаг Fobos Lux Bl

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Инструкция по сборке и установке

              Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)  55,6 см / 39,7 см / 13,7 см  Электрический очаг Fobos Lux предназначен для встраивания в стандартные обрамления. В качестве муляжа - сгоревшие дрова. Нагреватель с поддувом спрятан в козырьке очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. Переключатель позволяет включать на полную (1 500 Вт) или половинную (750 Вт) мощность. В режиме визуализации пламени потребление электроэнергии составляет 80 Вт (две свечеобразные лампы E14  мощностью 40W

              Характеристики

              Габариты (высота Х ширина Х глубина)

              60,7 см / 50,3 см / 24 см

              Габариты встраиваемые (высота Х ширина Х глубина)

              55,6 см / 39,5 см / 13,7 см

              Вес

              13,5 кг

              Объем (м3)

              0,1

              Очаг

              Fobos Lux Bl

              Мощность (кВт)

              1,5 кВт

              Декоративный режим

              Есть

              Пульт

              Нет

              Регулировка яркости

              Нет

              Термостат

              Нет

              Режим обогрева

              2 режима

              Звук

              Нет

              инфракрасный обогрев (IR)

              Нет

              LED технология

              Нет

              Увлажнитель воздуха

              Нет

              Размер очага

              20"

              Обрамление

              Стандартное

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