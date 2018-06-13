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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              211 000

              Электрокамин Bingham

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Электрокамин Bingham

              Характеристики:

              Эффект"живого" пламени Opti-Myst Контроль интенсивности дыма Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от режима обогрева Стекло с трех сторон Тип: вставка

              Модель Bingham, как и все камины серии Opti-myst, удивляет реалистичностью пламени и очень похожа на обычный дровяной камин. Сделанная в современном стиле топка Bingham имеет три стекла, и каждый покупатель сможет сам варьировать желаемое количество стекол в топке. Камин может быть угловым, либо стоять в середине помещения, а огонь будет виден с трех сторон.

              Габариты (ШxВxГ) 732х780х391 мм

              Мощность обогрева 2 кВт

              Цвета Черный

              Пульт Д/У Есть

              Вес 60 кг

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