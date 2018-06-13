Описание товара

Электрокамин Bingham

Характеристики:

Эффект"живого" пламени Opti-Myst Контроль интенсивности дыма Эффект пламени Opti-Myst работает независимо от режима обогрева Стекло с трех сторон Тип: вставка

Модель Bingham, как и все камины серии Opti-myst, удивляет реалистичностью пламени и очень похожа на обычный дровяной камин. Сделанная в современном стиле топка Bingham имеет три стекла, и каждый покупатель сможет сам варьировать желаемое количество стекол в топке. Камин может быть угловым, либо стоять в середине помещения, а огонь будет виден с трех сторон.

Габариты (ШxВxГ) 732х780х391 мм

Мощность обогрева 2 кВт

Цвета Черный

Пульт Д/У Есть

Вес 60 кг