Описание товара

Электрокамин Engine 56-400

Описание

Совершенно простая минималистическая архитектура электрокамина Engine 56-400 созданного компанией Dimplex, поражает своим классическим совершенством форм. Портал, изготовленный из МДФ и покрашенный в белый цвет, собран из прямоугольников, служащих обрамлением большого электроочага, а вместе они представляют солидный электрокамин Dimplex Engine 56-400. В портал электрокамина Dimplex Suite встроен вертикальный электроочаг Engine 56-400 в черном металлическом корпусе. В топку очага установлен достоверный муляж горящих дров, а светодиодная подсветка очага создает 3D-эффект тлеющих углей и языков пламени. Ультразвуковое испарение воды по технологии Opty-Myst, имитирует совершенно реалистичное дымление дров, визуально не отличимое от горения настоящего дровяного камина. Электроочаг Engine 56-400 оснащен термостатом, с пульта дистанционного управления можно регулировать температуру нагрева встроенного электрокамина мощностью 1500 Вт и яркость пламени.

Габариты (ШxВxГ) 490х700х255 мм

Мощность обогрева 2 кВт

Цвета Черный

Пульт Д/У Есть