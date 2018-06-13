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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              78 900

              Электрокамин Engine 56 400

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Электрокамин Engine 56-400

              Описание

              Совершенно простая минималистическая архитектура электрокамина Engine 56-400 созданного компанией Dimplex, поражает своим классическим совершенством форм. Портал, изготовленный из МДФ и покрашенный в белый цвет, собран из прямоугольников, служащих обрамлением большого электроочага, а вместе они представляют солидный электрокамин Dimplex Engine 56-400. В портал электрокамина Dimplex Suite встроен вертикальный электроочаг Engine 56-400 в черном металлическом корпусе. В топку очага установлен достоверный муляж горящих дров, а светодиодная подсветка очага создает 3D-эффект тлеющих углей и языков пламени. Ультразвуковое испарение воды по технологии Opty-Myst, имитирует совершенно реалистичное дымление дров, визуально не отличимое от горения настоящего дровяного камина. Электроочаг Engine 56-400 оснащен термостатом, с пульта дистанционного управления можно регулировать температуру нагрева встроенного электрокамина мощностью 1500 Вт и яркость пламени.

              Габариты (ШxВxГ) 490х700х255 мм

              Мощность обогрева 2 кВт

              Цвета Черный

              Пульт Д/У Есть

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