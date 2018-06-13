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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.06.2018
              89 000

              Электрокамин Vega

              Телефон
              +78452937828
              Продавец
              VAIDIRI
              0
              Описание товара

              Электрокамин Vega

              Если Вы мечтаете разместить в своём доме большой и современный очаг, то электрокамин Vega, благодаря своим внушительным размерам (свыше метра в длину) станет прекрасной альтернативой своему натуральному аналогу. Особенно, если помещение оформлено в строгом и элегантном стиле, для которого разработчики и позиционировали серию моделей Hi-Tech. Чёрная глянцевая поверхность притягивает к себе взгляд и ориентирует его внутрь, где успокаивающе мерцает, переливаясь реалистичными цветами, иллюзия пламени. Для большего соответствия образу была разработана и внедрена специальная технология Optiflame, работающая от электросети. Несмотря на то, что это предпоследнее поколение эффекта пламени, оно до сих пор твёрдо занимает свои позиции на рынке, а также является более доступным и практически настолько же эффектным, как и более современный аналог.

              Характеристики:

              Пульт дистанционного управления c возможностью выбора яркости эффекта пламени Без обогрева Эффект пламени Optiflame Встраиваемый очаг без обрамления

               

              Габариты (ШxВxГ) 1189х470х190 мм

              Цвета черный

              Пульт Д/У есть

              Вес 28,35 кг

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