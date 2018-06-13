Описание товара

Электрокамин Vega

Если Вы мечтаете разместить в своём доме большой и современный очаг, то электрокамин Vega, благодаря своим внушительным размерам (свыше метра в длину) станет прекрасной альтернативой своему натуральному аналогу. Особенно, если помещение оформлено в строгом и элегантном стиле, для которого разработчики и позиционировали серию моделей Hi-Tech. Чёрная глянцевая поверхность притягивает к себе взгляд и ориентирует его внутрь, где успокаивающе мерцает, переливаясь реалистичными цветами, иллюзия пламени. Для большего соответствия образу была разработана и внедрена специальная технология Optiflame, работающая от электросети. Несмотря на то, что это предпоследнее поколение эффекта пламени, оно до сих пор твёрдо занимает свои позиции на рынке, а также является более доступным и практически настолько же эффектным, как и более современный аналог.

Характеристики:

Пульт дистанционного управления c возможностью выбора яркости эффекта пламени Без обогрева Эффект пламени Optiflame Встраиваемый очаг без обрамления

Габариты (ШxВxГ) 1189х470х190 мм

Цвета черный

Пульт Д/У есть

Вес 28,35 кг