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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              2 300

              Левое Вращение 360 Капсулы для похудения

              Телефон
              +79160446505
              Продавец
              Товары для похудения
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              Описание товара

              «Левое вращение 360» (60 капсул) – это пищевая добавка, которая в скором времени помогает избавиться от ненужного свисающего на теле жира. Этот препарат следует принимать с целью избавления от лишнего веса. Уникальность средства в том, что его состав не вредит общему состоянию здоровью. Он наоборот укрепляет организм.Препарат не дает никаких негативных последствий. Его эффективность направлена на то, чтобы поскорее сжечь существующие жировые прослой, и предотвратить отложение новых. Средство применяют при:

              ожирение разной степени, даже запущенной

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