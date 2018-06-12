Капсулы для похудения Ферментаиз Фруктового Растения

Описание товара

Ферментаиз для похудения в капсулах Ферментаиз фруктового растения капсулы для похудения природного происхождения. Они усиленного действия и быстротой появления эффекта. При этом таблетки содержат ингредиенты, полученные из природного сырья. В Ферментаиз входят плоды и ягоды, содержащие большое количество полезных компонентов. Таблетки"Ферментаиз" включают в себя комплекс витаминов, аминокислот и минералов, наполненые жиросжигателями и антиоксидантами. За месяц исчезают опостылевшие жировые отложения, отягощающие тело и создающие некрасивый вид. Каждый день у человека с лишним весом имеется потребность в естественных жиросжигателях. Чтобы сохранять нормальный липидный баланс и не допускать отложения жира, необходимо включать растительные ферменты в рацион. Ежедневное употребление сырых ягод и фруктов достаточно. Возможно дополнительно принимать пищевую добавку, так как в ней находятся полезные компоненты в концентрированном виде. Показания к применению подходит мужчинам и женщинам для борьбы с лишним весом и ожирением. Помогает избавиться от бессонницы, одышки, отёков. Препарат не содержит химию. Средство подходит спортсменам и для подготовке к соревнованиям. Преимущества легко усваивается, хорошо воспринимаются организмом, нейтрализует и выводит наружу ядовитые и вредные элементы, препятствует образованию подкожных отложений, снижает аппетит, ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет, активизирует работу органов и систем. Не содержит искусственно синтезированных веществ и абсолютно безопасен. Действия под действием ферментов жиры распадаются на различные составляющие: нуклеотиды, глюкозу, глицерин, жирные кислоты, короткоцепочечные пептиды, аминокислоты. Полезные свойства и состав капсул Состав: ферменты, белки, жиры, углеводы, яблоко, вишня, алоэ, киви, винограда, клубники, авокадо. После употребления капсулы в организме блокируется усвоение жиров из термообработанной пищи, снижается аппетит, начинают разрушаться жировые клетки. С Ферментаиз можно съедать ежедневно около 2 кг фруктов и овощей. Входящее в состав алоэ активизирует обменные процессы, ускоряется метаболизм, выводит из организма токсины и шлаки. Нормализуется процесс пищеварения, очищается кишечник. Ферменты тропического плода положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Благодаря им восстанавливается здоровое артериальное давление, снижается уровень холестерина. Тот сахар, который содержится во фруктах, не только не откладывается в виде жира, но и препятствует перееданию.

Ферментаиз обагащен полезными фруктовыми кислотами, разрушающих жировые клетки. В нем также имеется ряд антиоксидантов, обладающих мощным жиросжигающим действием. Они активно нейтрализуют токсины и шлаки, связывают их и выводят наружу. Таблетки Ферментаиз содержит чуть ли не весь комплекс полезных составляющих, необходимых организму для нормальной жизнедеятельности. Экзотический плод чудесным образом снижает аппетит, утоляет тягу к сладенькому.

Способ применения Одну капсулу необходимо запить стаканом чистой негазированной водой за 30 минут до завтрака. Употреблять не менее 2 литров воды в день. Изменение режима питания не обязательное, но оно может повысить эффективность препарата.

Противопоказания Болезни сердечно-сосудистой системы, психические нарушения, проблемы с почками или печенью, язва желудка, нарушенное функционирование щитовидной железы, а так же беременным, кормящим женщинам, а также лицам от 18 до 65 лет. Побочные эффекты Людей с индивидуальной непереносимостью к компонентам может появится рвота, тошнота, сухость во рту, головокружение. Если продолжительность побочного действия увеличивается, приём капсул следует прекратить.

Условия хранения Капсулы нужно держать вдали от ультрафиолета, избыточного тепла и влаги. Необходимо защитить от детей и домашних питомцев.