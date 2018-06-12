Кресло коляска Ergo 852 (16 18 20 22 F)

Описание товара

Инвалидная коляска легко складывается и раскладывается без применения специальных средств. В конструкции использованы легко моющиеся материалы и покрытия. Данная модель поставляется в двух вариантах: с сиденьем однотонного черного цвета или в серо-черную мелкую полоску. Анатомические широкие подлокотники. Существует увеличенное пространство между подлокотниками, позволяющее увеличить ширину сидения, сохраняя общую ширину инвалидной коляски. Особенности:

Стильный дизайн рамы ― дуги обтекаемой формы, повышающие устойчивость конструкции S-образное эргономичное сиденье, полностью повторяющее контуры тела ― собственная запатентованная разработка компании Karma Medical. Задние колёса ― пневматические, передние ― литые. Имеются рычаги стояночного тормоза слева и справа, а также дополнительная ручка тормоза для сопровождающего лица. Модель укомплектована катафотами на задних колесах.

Серия инвалидных колясок"Heavy" для пациентов с большим весом. Функциональная модель кресла-коляски Ergo 852 из сплава легкого авиационного алюминия с широким сидением и усиленной складной рамой. Производство: Тайвань Характеристики:

Размер колес (дюймы): 8'/24' Ширина сидения (см): 50 Глубина сидения (см): 45 Ширина коляски (см): 70 Ширина коляски в собранном виде (см): 36 Высота подлокотников (см): 23 Расстояние от колеса до платформы для ног (см): 108 Высота от пола до сидения (см): 47 Высота спинки (см): 40 Высота коляски (см): 87 Вес коляски (кг): 15,8 Максимальный вес пользователя (кг): 160