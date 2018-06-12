Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              49 000

              Кресло коляска Ergo 802Х (20 WB)

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
              0
              Описание товара

              В конструкции кресла-коляски использованы легко моющиеся материалы и покрытия. Инвалидная коляска поставляется в двух вариантах ― с сиденьем однотонного черного цвета или в серо-черную мелкую полоску. Оборудована анатомически широкими подлокотниками. Увеличенное пространство между подлокотниками позволяет увеличить ширину сидения, сохраняя общую ширину кресла. Стильный дизайн рамы ― дуги обтекаемой формы, повышающие устойчивость конструкции S-образное эргономичное сиденье, полностью повторяющее контуры тела ― собственная запатентованная разработка компании Karma Medical. Задние колеса ― пневматические, передние ― литые. Особенности:

              Рычаги стояночного тормоза слева и справа, а также дополнительная ручка тормоза для сопровождающего лица. Укомплектована катафотами на задних колесах. Отлично адаптирована для прогулок ― пневматические задние колеса хорошо амортизируют, антиопрокидыватель придает коляске устойчивость в движении, катафоты обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. Скошенные подлокотники откидываются, поворотные подножки снимаются, облегчая пересаживание в кресло. Рама ― складная усиленная с двойной крестовиной, авиационный алюминий. Увеличенная ширина сиденья. Серия"Heavy" для пациентов с большим весом. Высокопрочная легкая инвалидная кресло-коляска Ergo 802 с усиленной рамой из авиационного алюминия, с широким сиденьем и повышенной грузоподъемностью. ERGO 802Х WB20 ― тормоз для сопровождающего лица.

              Производство: Тайвань   Характеристики:  

              Вес: 16,9 кг Грузоподъемность: 160 кг Длина: 107 см Ширина: 76,5 см Высота: 87 см Ширина в сложенном состоянии: 40 см Ширина сиденья (20" WB): 50 см Глубина сиденья: 46,5 см Высота сиденья: 42 см Диаметр колес (передние/задние): 8/24 дюйма Высота спинки: 40 см Высота подлокотников: 23 см

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store