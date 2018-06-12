Кресло коляска Ergo 802Х (20 WB)

Описание товара

В конструкции кресла-коляски использованы легко моющиеся материалы и покрытия. Инвалидная коляска поставляется в двух вариантах ― с сиденьем однотонного черного цвета или в серо-черную мелкую полоску. Оборудована анатомически широкими подлокотниками. Увеличенное пространство между подлокотниками позволяет увеличить ширину сидения, сохраняя общую ширину кресла. Стильный дизайн рамы ― дуги обтекаемой формы, повышающие устойчивость конструкции S-образное эргономичное сиденье, полностью повторяющее контуры тела ― собственная запатентованная разработка компании Karma Medical. Задние колеса ― пневматические, передние ― литые. Особенности:

Рычаги стояночного тормоза слева и справа, а также дополнительная ручка тормоза для сопровождающего лица. Укомплектована катафотами на задних колесах. Отлично адаптирована для прогулок ― пневматические задние колеса хорошо амортизируют, антиопрокидыватель придает коляске устойчивость в движении, катафоты обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. Скошенные подлокотники откидываются, поворотные подножки снимаются, облегчая пересаживание в кресло. Рама ― складная усиленная с двойной крестовиной, авиационный алюминий. Увеличенная ширина сиденья. Серия"Heavy" для пациентов с большим весом. Высокопрочная легкая инвалидная кресло-коляска Ergo 802 с усиленной рамой из авиационного алюминия, с широким сиденьем и повышенной грузоподъемностью. ERGO 802Х WB20 ― тормоз для сопровождающего лица.

Производство: Тайвань Характеристики:

Вес: 16,9 кг Грузоподъемность: 160 кг Длина: 107 см Ширина: 76,5 см Высота: 87 см Ширина в сложенном состоянии: 40 см Ширина сиденья (20" WB): 50 см Глубина сиденья: 46,5 см Высота сиденья: 42 см Диаметр колес (передние/задние): 8/24 дюйма Высота спинки: 40 см Высота подлокотников: 23 см