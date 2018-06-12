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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              25 505

              Инвалидное кресло коляска Valentine International 4318А0604SP

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Инвалидное кресло-коляска 4318А0604SP призвано облегчить жизнь людям, которые не могут передвигаться самостоятельно вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата или других болезней. Его основным отличительным признаком является облегченный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава. Поэтому данное кресло-коляска станет прекрасным выбором не только для тех, кто будет ею непосредственно пользоваться, но и для тех, кто будет помогать им в этом. Инвалидная коляска данной модификации оснащена устройством против опрокидывания, упорами для голени и удобными съемными подставками для ног. Особенности:

              Складная конструкция Спинка: откидывающаяся, высокая Подголовник: съемный Подлокотники: откидные Подножки: съемные, регулируемые по высоте и углу наклона, с упорами для голени Антиопрокидыватели: съемные, с колесиками

              Характеристики

              Материал: алюминий Обивка: нейлон Габариты сиденья (ШхГ): 45х40 см Макс. нагрузка: 115 кг Вес: 20 кг Диаметр передних колесм8" Диаметр задних колес: 24", (SP), быстросъемные Общие габариты (ДхШхВ): 64х64х120 см (в разложенном состоянии) мин. Общие габариты (ДхШхВ): 129х64х132 см (в разложенном состоянии) макс. Общие габариты (ДхШхВ): 77х29х90 см (в сложенном состоянии, без подножек)

              Производитель: Тайвань

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