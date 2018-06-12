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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              317 020

              Инвалидное кресло коляска с электроприводом Titan LY EB103 UN 2GT

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Элегантная электрическая коляска с самым широким набором регулировок для максимально комфортного размещения пациента. Угол наклона спинки и сиденья регулируется электроприводом с джойстика, съемно-поворотные подножки оснащены ортопедическими подушкам Особенности:

              Регулировка наклона спинки с помощью электропривода Регулировка ширины и глубины сиденья (опционально подъем сиденья на 300 мм) Съемные, поворотные кронштейны подножек с опорами для стоп, регулируемыми по высоте (опционально с регулировкой подъема с помощью электродвигателя) Комплектуется: антиопрокидывателем, зарядным устройством Подлокотники регулируемые вправо - влево и вперед - назад Обивка сиденья и спинки крепится на зажимах, из нейлоновой плотной ткани, со свойствами негорючести Осветитальные приборы (опция) по два фонаря спереди и сзади (при исопользовании осветительных приборов требуется специальный джойстик с дополнительной секцией)

              Производство: Германия Гарантия: 1 год

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