Инвалидное кресло коляска с электроприводом Titan LY EB103 UN 2GT

Описание товара

Элегантная электрическая коляска с самым широким набором регулировок для максимально комфортного размещения пациента. Угол наклона спинки и сиденья регулируется электроприводом с джойстика, съемно-поворотные подножки оснащены ортопедическими подушкам Особенности:

Регулировка наклона спинки с помощью электропривода Регулировка ширины и глубины сиденья (опционально подъем сиденья на 300 мм) Съемные, поворотные кронштейны подножек с опорами для стоп, регулируемыми по высоте (опционально с регулировкой подъема с помощью электродвигателя) Комплектуется: антиопрокидывателем, зарядным устройством Подлокотники регулируемые вправо - влево и вперед - назад Обивка сиденья и спинки крепится на зажимах, из нейлоновой плотной ткани, со свойствами негорючести Осветитальные приборы (опция) по два фонаря спереди и сзади (при исопользовании осветительных приборов требуется специальный джойстик с дополнительной секцией)

Производство: Германия Гарантия: 1 год