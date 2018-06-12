Кресло коляска Ergo 115 1 (20 WB)

Описание товара

Облегченная инвалидная коляска с инновационным сиденьем S-Ergo, полностью повторяющим контуры тела. Разработанное английскими специалистами S-образное сиденье помогает равномерно распределить нагрузку на тазовую область и предотвратить появление пролежней. Мягкая ячеистая обивка сиденья пропитана антибактериальным составом. Стильная рама обтекаемой формы изготовлена из прочного алюминиевого сплава, который используется в авиа промышленности. Эта модель оснащена широкими анатомическими подлокотниками и поворотными съемными подножками регулируемой длины с упорами для голени. Форма сидения предотвращает соскальзывание, уменьшает нагрузку на тазовую область и снижает риск возникновения пролежней. Широкие анатомические подлокотники позволяют максимально удобно расположить руки, а увеличенное расстояние между ними создает больше свободного пространства внутри сиденья. Рама ― складная облегченная, изготовленная из особо прочного алюминиевого сплава, использующийся в авиапромышленности. Стильный дизайн рамы ― дуги обтекаемой формы, повышающие устойчивость конструкции S-образное эргономичное сиденье, полностью повторяющее контуры тела ― собственная запатентованная разработка компании Karma Medikal Products Co, LTD. Форма сидения инвалидной коляски предотвращает соскальзывание, обеспечивает равновесие, снижает нагрузку на позвоночник и тазовую область, уменьшает давление на ягодицы и снижает риск возникновения пролежней. Мягкая ячеистая обивка спинки и сиденья пропитана антибактериальным составом, защищающим от запахов и бактерий. Оборудована складной спинкой. Анатомические широкие подлокотники и увеличенное пространство между подлокотниками позволяет увеличить ширину сидения, сохраняя общую ширину кресла. Подножки с поворотными опорами для ног и упорами для голени. Колеса задние ― литые на протекторе, передние ― литые. Рычаги стояночного тормоза слева и справа. Ручка тормоза для сопровождающего. Особенности: Инвалидная коляска Ergo 115-1 оборудована уникальной системой сидения S-ERGO, анатомическая форма обода заднего колеса Handrim. Цвет рамы инвалидной коляски ― серый. Характеристики: