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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              17 290

              Кресло коляска Ergo 150 17 F

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Особенности:

              Модель выполнена из авиационного алюминия с фиксированными подлокотниками и подножками. Имеются тормоза на двух колесах Легко моющиеся материалы и покрытия Рама из авиационного алюминия Фиксированные подлокотники и подножки Пневматические задние колеса Складная и удобная в эксплуатации модель

              Характеристики:

              Вес: 12,5 кг Грузоподъемность: 115 кг Высота подлокотников: 23 см Высота, см: 91 Ширина, см: 64 Длина (см): 109 Ширина в сложенном виде (см): 29 Глубина сиденья: 44 см Диаметр колес передние/задние: 7/24 дюйма Высота сиденья: 51 см Высота спинки (см): 38 Задние колеса: литые Рама: алюминий Ширина сидения (см): 40/45 Материал сидения и спинки: ткань

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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