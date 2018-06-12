Кресло коляска Ergo 150 17 F

Описание товара

Особенности:

Модель выполнена из авиационного алюминия с фиксированными подлокотниками и подножками. Имеются тормоза на двух колесах Легко моющиеся материалы и покрытия Рама из авиационного алюминия Фиксированные подлокотники и подножки Пневматические задние колеса Складная и удобная в эксплуатации модель

Характеристики:

Вес: 12,5 кг Грузоподъемность: 115 кг Высота подлокотников: 23 см Высота, см: 91 Ширина, см: 64 Длина (см): 109 Ширина в сложенном виде (см): 29 Глубина сиденья: 44 см Диаметр колес передние/задние: 7/24 дюйма Высота сиденья: 51 см Высота спинки (см): 38 Задние колеса: литые Рама: алюминий Ширина сидения (см): 40/45 Материал сидения и спинки: ткань