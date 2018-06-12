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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              12 999

              Инвалидное кресло коляска Армед FS 609GC

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Многофункциональная кресло-коляска с санитарным оснащением, активного типа предназначена для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.  Особенности:

              Спинка кресло-коляски опускается до горизонтального положения. Рама ― стальная, хромированная, складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента.  Сиденье ― съемная крышка,выполнена из искусственной кожи, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Ведро ― съемное. Спинка ― регулируемая  с изменением угла наклона до 90º, со съемным подголовником, оснащенным мягким держателем головы, выполнена из искусственной кожи.  Подлокотники ― съемные. Ножные опоры ― откидные, регулируются по высоте. Подножки ― съемные, поворотные, регулируемые с углом подъема до 90º, оборудованы мягкими опорами под голень. Задние колеса ― с цельнолитыми  шинами. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Оснащена  стояночными тормозами.

              Комплектация:

              Кресло-коляска 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек  и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

              Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя. Характеристики:

              Длина в рабочем состоянии: 171 см Ширина в рабочем состоянии: 63 см Высота: 87 см Ширина в сложенном состоянии: 34 см Ширина сиденья: 46 см Высота сиденья: 50 см Диаметр колес передние/задние: 20/58 см Грузоподъемность: 110 кг Вес нетто: 25,6 кг

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