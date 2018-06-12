Инвалидное кресло коляска Армед FS 609GC

Описание товара

Многофункциональная кресло-коляска с санитарным оснащением, активного типа предназначена для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Особенности:

Спинка кресло-коляски опускается до горизонтального положения. Рама ― стальная, хромированная, складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента. Сиденье ― съемная крышка,выполнена из искусственной кожи, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Ведро ― съемное. Спинка ― регулируемая с изменением угла наклона до 90º, со съемным подголовником, оснащенным мягким держателем головы, выполнена из искусственной кожи. Подлокотники ― съемные. Ножные опоры ― откидные, регулируются по высоте. Подножки ― съемные, поворотные, регулируемые с углом подъема до 90º, оборудованы мягкими опорами под голень. Задние колеса ― с цельнолитыми шинами. Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Оснащена стояночными тормозами.

Комплектация:

Кресло-коляска 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья 1 шт.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя. Характеристики:

Длина в рабочем состоянии: 171 см Ширина в рабочем состоянии: 63 см Высота: 87 см Ширина в сложенном состоянии: 34 см Ширина сиденья: 46 см Высота сиденья: 50 см Диаметр колес передние/задние: 20/58 см Грузоподъемность: 110 кг Вес нетто: 25,6 кг